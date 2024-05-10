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Де Росси: Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал простуду

Лига Европы
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Главный тренер римлян о причине отсутствия Дибалы

Де Росси: Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал простуду

Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча "Байер" - "Рома" 2:2, главный тренер "волков" рассказал почему матч пропустил Дибала:

"Что касается Дибалы, то он действительно сделал себя доступным. Он все еще в раздевалке, получает лечение льдом, хотя и не играл. Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал простуду. Мы избежали серьезной травмы. Мы взяли его в Леверкузен, думая, что если бы мы выигрывали 1:0 за десять минут до конца игры, то поставили бы его на поле, чтобы он мог сотворить какую-то магию. Однако игра, очевидно, сложилась иначе. Я, возможно, подождал бы до дополнительного времени, чтобы выпустить его, чтобы он не играл слишком много минут".

Напомним, что Пауло в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей в Серии А, в которых смог отметиться тринадцатью голами и девятью ассистами. В Лиге Европы в 9 матчах забил два гола и отдал один ассист.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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