Де Росси: Это настоящая смесь чувств: разочарование, но также и гордость

После полуфинального матча Лиги Европы, главный тренер римлян посетил пресс-конференцию и дал комментарий относительно игры своей команды:

"Это настоящая смесь чувств: разочарование, но также и гордость, ведь вы напугали одну из лучших команд Европы до 81-й минуты".

"Мы продемонстрировали героическое выступление против топ-команды. Как и в Риме, мы хорошо играли первые 20 минут. Мы не наносили много ударов по воротам - у нас есть привычка уклоняться от ударов, тогда как иногда точный удар может иметь решающее значение.

"Однако ребята показали действительно звездное выступление. Два дня назад мы противостояли "Юве", отдавая все силы до последнего, а сегодня вечером мы приложили еще одно феноменальное физическое и психологическое усилие.

"Очевидно, что Леверкузен играл хорошо - у них было много ударов по воротам, я этого не отрицаю. Но когда ты делаешь камбэк и приближаешься к тому, чтобы совершить чудо, зная, что никто не побеждал их в этом сезоне, а затем пропускаешь действительно неудачный гол, это очень больно. Тем не менее, мы должны двигаться вперед с таким духом - у нас есть другие важные игры на горизонте. Нам нужно стряхнуть с себя пыль и подготовиться к трем оставшимся играм".



Как выглядят дела накануне выездного матча в Бергамо с точки зрения уровня физической подготовки ваших игроков? С точки зрения гордости, здесь не может быть никаких сомнений.

"На гордости далеко не уедешь. Мы потеряли еще одного игрока из-за травмы Леандро Спинаццолы, и многие наши игроки были уставшие задолго до финального свистка. Но мы должны быть готовы. Нет сомнений, что "Рома" и "Аталанта" будут в разном настроении на этот матч, но в конце концов, все решает футбол на поле.

"Они были уверены в сегодняшнем дне и говорили об этом перед матчем, но все получилось иначе. Мы должны быть готовы к еще одному очень сложному матчу. Для нас нет ничего удивительного в том, что "Аталанта" вышла в финал, а они - в финал. Нам нужно быть хорошо подготовленными.

"Мы знаем, что сейчас тяжелые времена. С тех пор как мы приехали сюда, мы знали, что будем бороться до конца, и у меня нет никаких жалоб от ребят".

"Я горжусь этим, потому что мы прошли четыре полуфинала, в том смысле, что мы играли против четырех команд, которые могли бы легко дойти до этой стадии соревнований. Я хотел бы отдать ребятам должное за это.

"Я вынес из этого урок, что моя работа не заканчивается, когда раздается финальный свисток, или когда я достигаю полуфинала и наслаждаюсь этим достижением. Теперь моя работа заключается в том, чтобы проанализировать, почему мы не дошли до финала. Я думаю, что наши соперники были лучшей командой, чем мы. Я всегда говорил, что мы отдаем все силы и делаем все, что в наших силах, как на поле, так и за его пределами, чтобы усложнить им жизнь. После этого, если соперник все еще превосходит нас, мы принимаем это с достоинством. В этом плане "Байер" заслуживает похвалы, потому что, по моему мнению, они сегодня были лучшей стороной.

Подметим, что "Рома" продолжает борьбу за Лигу Чемпионов. В следующем сезоне от Италии будет представлено 5 участников. У "волков" одинаковое количество очков, как и у 5-й "Аталанты". Следующий матч римляне проведут именно против бергамасков.