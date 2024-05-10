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Гассе о вылете от Аталанты: Это сюжет сезона - на Велодроме мы бьемся как тигры, но на выезде играем как коты
Тренер провансальцев раскритиковал выступление своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Марсель" после ничьей на своем поле, вчера без шансов уступил "Аталанте" на выезде со счетом 3:0. В общем, провансальцы имеют ужасную статистику игр на выезде в этом сезоне: всего четыре победы во всех турнирах (две в чемпионате, одна в Кубке Франции и еще одна на групповом этапе Лиги Европы). Не прошел мимо этого факта и главный тренер "Марселя" Жан-Луи Гассе.
"Это сюжет сезона - на Велодроме мы бьемся как тигры, но на выезде играем как коты. Мои ощущения? Разочарование и непонимание. На прошлой неделе мы показывали совсем другой образ. Сегодня мы не показали никакой агрессии. Они доминировали над нами, выигрывали все дуэли и хотели этого больше, чем мы. Часто так бывает на выезде. Я думал, что в полуфинале европейских соревнований мы будем готовы, но это не так", - цитирует тренера Гассе Get French Football News.
Добавим, что в финале Лиги Европы "Аталанта" встретится с леверкузенским "Байером".
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