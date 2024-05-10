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Итальянцы разгромили французов. Аталанта - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Итальянцы вышли в финал Лиги Европы

Итальянцы разгромили французов. Аталанта - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках полуфинала Лиги Европы сыграли матч "Аталанта" - "Марсель", который закончился победой итальянцев со счетом 3:0 (общий счет 4:1.

Таким образом бергамаски вышли в финал Лиги Европы, который пройдет в Дублине. В финальном матче они сыграют с "Байером", который в этом сезоне еще не проигрывал.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Европы "Аталанта" - "Марсель".
Бергамо. "Gewiss Stedium".
"Аталанта" - "Марсель" 3:0
Голы (гол): Лукман (30'), Роджери (52'), Туре (90+5')

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Аталанта (Бергамо) Лига Европы Марсель
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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