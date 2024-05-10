Гасперини о выходе в финал: У нас впереди много больших игр, но Лига Европы является самой престижной

Вчера "Аталанта" переиграла "Марсель" со счетом 3:0, что позволило итальянцам впервые в истории выйти в финал Лиги Европы. Кроме того, меньше чем через неделю бергамаски сыграют с "Ювентусом" в финале Кубка Италии, поэтому подопечные Джан Пьеро Гасперини могут сделать кубковый дубль. Тренер итальянской команды после победы над французами отметил, что маленькие команды могут добиваться больших успехов на евроарене.

"Мы играем много игр, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых матчах мы боремся, но сегодня мы одержали отличную победу. Я уже говорил вчера, что когда нас поддерживает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом. Я думаю, что финал станет историческим событием, и для такого клуба, как наш. Статистика кажется важной, чувствуется необходимость в создании европейской Суперлиги, но пример "Аталанты" может дать надежду. Футбол - это меритократия и именно это делает игру прекрасной, а не то, что вы наследуете какие-то генетические права из-за своего происхождения. Каждый раз, когда мы пропускали пять мячей, я думал о том, что мы могли бы играть по-другому, но я и мой ассистент Туллио Гритти - мы упрямы. В этом сезоне нам удалось провести великолепный отрезок, а также сохранить нашу идентичность. Мы хорошо знаем, что это еще не конец, что у нас впереди много важных матчей, но Лига Европы - самый престижный турнир", - заявил Джан Пьеро Гасперини на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в финале Лиги Европы "Аталанта" встретится с леверкузенским "Байером".