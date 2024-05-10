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Алонсо - о выходе Байера в финал ЛЕ: Будет интересно бросить вызов Аталанте
Слова наставника "фармацевтов" после очередного камбэка
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды над "Ромой" по сумме двух матчей (2:0, 2:2) и выход в полуфинал Лиги Европы.
"Я предполагал, что противостояние будет тяжёлым. В Риме тоже было нелегко.
Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать то, что создали, и мне понравилась реакция игроков на пропущенные голы. В прошлом году мы были близки к финалу, а этом уже вышли туда.
"Аталанта"? Эта команда хорошо себя зарекомендовала на протяжении многих лет под руководством Гасперини. Будет интересно бросить им вызов", - цитирует испанца Roma Press.
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