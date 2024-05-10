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Алонсо - о выходе Байера в финал ЛЕ: Будет интересно бросить вызов Аталанте

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Слова наставника "фармацевтов" после очередного камбэка

Алонсо - о выходе Байера в финал ЛЕ: Будет интересно бросить вызов Аталанте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды над "Ромой" по сумме двух матчей (2:0, 2:2) и выход в полуфинал Лиги Европы.

"Я предполагал, что противостояние будет тяжёлым. В Риме тоже было нелегко.

Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать то, что создали, и мне понравилась реакция игроков на пропущенные голы. В прошлом году мы были близки к финалу, а этом уже вышли туда.

"Аталанта"? Эта команда хорошо себя зарекомендовала на протяжении многих лет под руководством Гасперини. Будет интересно бросить им вызов", - цитирует испанца Roma Press.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Бураков
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