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Хаби Алонсо: Мои парни заслуживают выиграть требл

Лига Европы

Осталось сделать два шага

Хаби Алонсо: Мои парни заслуживают выиграть требл

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о возможности завоевания требла в текущем сезоне.

Напомним, вчера подопечные испанского специалиста сыграли вничью с "Ромой" (2:2, 4:2 - по сумме двух матчей) и вышли в финал Лиги Европы.

"Мы рады выйти в финал. В итоге нам предстоит сыграть два финала за неделю. Мы показали отличный характер после второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас еще есть шанс выиграть три титула, и мои парни этого заслуживают", - приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

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Хаби Алонсо Лига Европы Байер (Леверкузен)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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