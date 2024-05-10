Хаби Алонсо: Мои парни заслуживают выиграть требл

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о возможности завоевания требла в текущем сезоне.

Напомним, вчера подопечные испанского специалиста сыграли вничью с "Ромой" (2:2, 4:2 - по сумме двух матчей) и вышли в финал Лиги Европы.

"Мы рады выйти в финал. В итоге нам предстоит сыграть два финала за неделю. Мы показали отличный характер после второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас еще есть шанс выиграть три титула, и мои парни этого заслуживают", - приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.