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Фанаты Байера в матче с Ромой вывесили баннер в поддержку украинского фонда Трибуна Героев. ФОТО
Трибуна Героев помогает увековечить подвиги футбольных фанатов и опекает семьи погибших воинов
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Рому".
Поединок завершился вничью 2:2 и немецкая команда прошла в финал по итогам двух матчей (4:2).
Во время вчерашнего матча ультрас немецкой команды вывесили баннер в поддержку украинского благотворительного фонда "Трибуна Героев".
"Герои не умирают - поддержите фонд Трибуна Героев", - было написано на баннере.
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Напомним, что "Трибуна Героев" помогает увековечить подвиги футбольных фанатов и опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.
Поддержать семьи погибших ультрас всех украинских клубов можно по ссылке.
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