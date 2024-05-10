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Фанаты Байера в матче с Ромой вывесили баннер в поддержку украинского фонда Трибуна Героев. ФОТО

Лига Европы
Обновлено

Трибуна Героев помогает увековечить подвиги футбольных фанатов и опекает семьи погибших воинов

Фанаты Байера в матче с Ромой вывесили баннер в поддержку украинского фонда Трибуна Героев. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Рому".

Поединок завершился вничью 2:2 и немецкая команда прошла в финал по итогам двух матчей (4:2).

Во время вчерашнего матча ультрас немецкой команды вывесили баннер в поддержку украинского благотворительного фонда "Трибуна Героев".

"Герои не умирают - поддержите фонд Трибуна Героев", - было написано на баннере.

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Напомним, что "Трибуна Героев" помогает увековечить подвиги футбольных фанатов и опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.

Поддержать семьи погибших ультрас всех украинских клубов можно по ссылке.

Фанаты Байера в матче с Ромой вывесили баннер в поддержку украинского фонда Трибуна Героев. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.05.2024 в 20:02
Молодці. Тепер знаю за кого вболівати у фіналі.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.05.2024 в 20:02
Молодці. Тепер знаю за кого вболівати у фіналі.
Ответить
1
0

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