Ротань - о финале ЛЕ: Наполи был выше классом Севильи, мы на себе это почувствовали

Экс-игрок "Днепра" Руслан Ротань рассказал, как "Днепру" удалось выбить итальянский "Наполи" из Лиги Европы сезона-2014/15.

- Какие у вас воспоминания с того матча? Как команде удалось достичь такого исторического результата?

- Это был фантастический матч. Очень хорошо помню этот день, матч проходил под проливным дождем. Энергетика и эмоции перед матчем зашкаливали, настроение было максимальное и, в том числе, благодаря ему удалось пройти в финал.

- В Днепр даже на родине мало кто верил, что уж говорить о прогнозах европейских экспертов и букмекеров. Благодаря чему удалось выбить "Наполи" с Игуаином, Гамшиком и другими праймовыми звездами?

- Такого результата удалось достичь, потому что у нас был очень дружный и крепкий коллектив, команда была высокого уровня и строилась много лет. Самое главное: ребята бились друг за друга, на поле отдавали все силы. Ключевой момент, что за эмблему "Днепра" мы были готовы биться и отдать все свои силы и эмоции, которые у нас были в то время.

- Как сейчас перед глазами: зрители выбежали прямо на газон столичного стадиона. А как "Днепр" праздновал сенсационный успех?

- После матча все вокруг радовались и праздновали, а лично у меня уже эмоций никаких не было, я был совсем "пустым" и даже не было времени порадоваться. На мой взгляд, мы тогда показали лучшую игру против сильнейшего соперника из возможных в Лиге Европы, потому что в то время "Наполи" был выше классом "Севильи", несмотря на то, что испанцы уже несколько раз выигрывали этот турнир.

По составу, по игре, особенно в Неаполе, мы это почувствовали на себе - и надо признать, что нам повезло. Но в ответном матче, я считаю, мы заслуженно победили и вышли в финал.

- Насколько этот сезон был тяжелым лично для вас? Смена тренера, история с продлением контракта, появление первых долгов в "Днепре"...

- Понимаете, когда мы играли, то не думали о долгах. У нас был замечательный коллектив, мы шли к своей цели. Нам было неважно, что играем без денег, тренируемся на полях, где по колено растет трава... Самым главным тогда было достижение нашей цели.

Повторюсь, та команда строилась не один сезон и она смогла продемонстрировать, что мы - единый механизм. Очень хотелось выиграть Лигу Европы и это был бы для команды лучший финал и конец, где каждый отдал ради этой эмблемы все, что было возможно, - сказал Ротань.