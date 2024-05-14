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Ротань признался, спасла бы Днепр победа в Лиге Европы от исчезновения

Лига Европы

27 мая 2015 года "Днепр" уступил "Севилье" в финале ЛЕ

Ротань признался, спасла бы Днепр победа в Лиге Европы от исчезновения

Новина українською

Экс-игрок "Днепра" Руслан Ротань поделился воспоминаниями о финале Лиги Европы 2014/15, в котором его команда уступила "Севилье" (2:3).

- Чего не хватило для победы в финале? Забили первый гол, потом сравняли со штрафного в раздевалку. Честно говоря, даже на фоне такого соперника, как "Севилья", "Днепр" выглядел достойно. Перегорели?

- Нет, не думаю, что перегорели. В финале - кто меньше ошибок делает, тот и побеждает В первом тайме все шло по нашему сценарию, когда мы выигрывали 1:0, все было в наших руках. Потом допустили пару ошибок и "Севилья" вышла вперед, но мы все равно исправили ошибки.

Во втором тайме в первые минут 15 у меня было ощущение, что мы победим. У соперников ничего не получалось, но опять, к сожалению, ошиблись. Не выбили мяч из штрафной площадки, отскок - пропущенный гол. После этого уже у нас перестало что-то получаться, там еще была травма Матеуса и доигрывали в меньшинстве. Второй тайм был уже не по нашему сценарию.

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- Это наивысшее достижение "Днепра" - и при этом начало конца клуба. Согласитесь?

- ФК "Днепр" образца 2015 года - это гордость украинского футбола, гордость города. Мы держали марку, играли за эту эмблему и за людей, которые отдали жизнь за нее, за тот "Днепр". Самое главное, что "Днепр" жив будет всегда, этот герб для нас родной и люди будут помнить тот финал, как победный.

- По вашему мнению, если бы "Днепр" победил в финале, это спасло бы клуб?

- Думаю, что уже нет. Надо очень сильно любить футбол руководителям и при любых условиях любить эту эмблему, только тогда у "Днепра" был бы шанс. Уже сегодня могу точно сказать, что шансов у "Днепра" тогда не было и упадок клуба был лишь делом времени, - сказал Ротань.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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