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Ротань: Днепр образца 2015 года - это гордость украинского футбола, гордость города
Продолжаем вспоминать еврокубковый сезон 2014/15
Экс-игрок "Днепра" Руслан Ротань вспомнил финал Лиги Европы 2014/15, в котором днепряне проиграли "Севилье" 2:3.
- Чего не хватило для победы в финале? Забили первый гол, потом сравняли со штрафного в раздевалку. Честно говоря, даже на фоне такого соперника, как "Севилья", "Днепр" выглядел достойно. Перегорели?
- Нет, не думаю, что перегорели. В финале - кто меньше ошибок делает, тот и побеждает В первом тайме все шло по нашему сценарию, когда мы выигрывали 1:0, все было в наших руках. Потом допустили пару ошибок и "Севилья" вышла вперед, но мы все равно исправили ошибки.
Во втором тайме в первые минут 15 у меня было ощущение, что мы победим. У соперников ничего не получалось, но опять, к сожалению, ошиблись. Не выбили мяч из штрафной площадки, отскок - пропущенный гол. После этого уже у нас перестало что-то получаться, там еще была травма Матеуса и доигрывали в меньшинстве. Второй тайм был уже не по нашему сценарию.
- Это наивысшее достижение "Днепра" - и при этом начало конца клуба. Согласитесь?
- ФК "Днепр" образца 2015 года - это гордость украинского футбола, гордость города. Мы держали марку, играли за эту эмблему и за людей, которые отдали жизнь за нее, за тот Днепр. Самое главное, что "Днепр" живой будет всегда, этот герб для нас родной и люди будут помнить тот финал, как победный.
- По вашему мнению, если бы "Днепр" победил в финале, это спасло бы клуб?
- Думаю, что уже нет. Надо очень сильно любить футбол руководителям и при любых условиях любить эту эмблему, только тогда у "Днепра" был бы шанс. Уже сегодня могу точно сказать, что шансов у "Днепра" тогда не было и упадок клуба был лишь делом времени.
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