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Аталанта - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Европы

Лига Европы

Аталанта - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аталанта - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В нынешних еврокубках осталось сыграть три поединка – три финала. Первым из них будет финал Лиги Европы, в котором выступит невероятный "Байер" Хаби Алонсо. На календаре уже конец мая, а эта команда еще ни разу не проиграла. У нее остались два матча – и два шага до исторического требла. Этот финал Лиги Европы, а в субботу – финал Кубка Германии.

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Соперником "Байера" выступит "Аталанта", набравшая особенно мощный ход. "Бергамаски" уже гарантировали себе участие в следующей Лиге чемпионов, поэтому в финале Лиги Европы будет битва исключительно за трофей. И это важно, ведь "Аталанта" не избалована разнообразными наградами.

Финал Лиги Европы состоится в Дублине в среду, 22-го мая, в 22:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на ОТТ-платформе MEGOGO. Матч покажет канал MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Аталанта - Баєр
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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