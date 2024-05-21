Победа Аталанты выгодна Кривбассу, Байера – Динамо. За кого болеть в финале Лиги Европы

В среду, 22-го мая, состоится финал Лиги Европы 2023/24. В нем сыграют итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер". Результат этого финала будет иметь некоторое значение для стартовых позиций украинских клубов в следующем еврокубковом сезоне.

Точнее сказать, если победит "Байер", то последствия точно будут. Если победит "Аталанта" – то последствия могут быть. Успех немцев пойдет на руку киевскому "Динамо", успех "Аталанты" – криворожскому "Кривбассу". Далее объясняем – почему.

Если финал Лиги Европы выиграет "Байер"

"Динамо" стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и сейчас, - до того, как известен победитель Лиги Европы 2023/24, - киевляне находятся вне посева на этой стадии отбора. А это означает, что могут сыграть с высокорейтинговым соперником. Или со "Славией" (Чехия), или с "Зальцбургом" (Австрия), или с вице-чемпионом Турции ("Фенербахче"/"Галатасарай"). Также тогда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" может наткнуться на "Бенфику".

Если же Лигу Европы выиграет "Байер", то произойдет переформатирование сетки квалификации. "Бенфика" получит прямое место в группе Лиги чемпионов, а две наиболее рейтинговые команды второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, - "Славия" (Чехия) и "Зальцбург" (Австрия), - перейдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соответственно, "Динамо" из списка не сеяных перейдет в список сеяных команд.

Тогда соперником во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет "Партизан" (Сербия) или "Лугано" (Швейцария).

Правда, "Динамо" в любом случае будет вне посева в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где может сыграть с теми же "Славией" и "Зальцбургом", а также "Лиллем" и "Рейнджерс". Однако если "Динамо" выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, то в кармане у киевлян будет как минимум группа Лиги Европы.

Следует отметить, что аналогичное переформатирование сетки (как описано выше) будет в случае победы в финале Лиги Европы "Аталанты" и ее финиша в Серии А на 3-м или 4-м месте.

Если финал Лиги Европы выиграет "Аталанта"

Победа "Аталанты" в финале Лиги Европы может поспособствовать переходу "Кривбасса" из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в четвертый (раунд плей-офф). Правда, одного факта победы бергамасков над "Байером" будет мало.

Также нужно, чтобы "Аталанта" в Серии А не финишировала в топ-4. И главное – также нужно, чтобы финал Лиги чемпионов выиграла "Боруссия" (Дортмунд). Только при этих трех условиях "Кривбасс" получит автоматическое место в групповом раунде еврокубков.

Надо отметить, что посев "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и переход "Кривбасса" из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в четвертый – вещи взаимоисключающие. То есть, может произойти лишь одно событие из этих двух.