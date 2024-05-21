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Гасперини - о финале ЛЕ против Байера: Мы ждем битвы
Специалист высказался о соперниках в финале Лиги Европы
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями о финале Лиги Европы против "Байера".
"Мы ждем битвы. Наши болельщики многим пожертвовали, во всех аспектах этого слова. Мы всегда чувствуем их поддержку. Так будет и завтра.
Мы осознаем, что играем против великолепной команды. Цифры и производительность, которую они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако мы также столкнулись со многими сильными клубами на нашем пути, как в Италии, так и за рубежом".
Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.
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