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Гасперини - о финале ЛЕ против Байера: Мы ждем битвы

Лига Европы

Специалист высказался о соперниках в финале Лиги Европы

Гасперини - о финале ЛЕ против Байера: Мы ждем битвы

Фото: atalanta.it

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями о финале Лиги Европы против "Байера".

"Мы ждем битвы. Наши болельщики многим пожертвовали, во всех аспектах этого слова. Мы всегда чувствуем их поддержку. Так будет и завтра.

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Мы осознаем, что играем против великолепной команды. Цифры и производительность, которую они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако мы также столкнулись со многими сильными клубами на нашем пути, как в Италии, так и за рубежом".

Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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