Гасперини - о финале ЛЕ против Байера: Мы ждем битвы

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями о финале Лиги Европы против "Байера".

"Мы ждем битвы. Наши болельщики многим пожертвовали, во всех аспектах этого слова. Мы всегда чувствуем их поддержку. Так будет и завтра.

Мы осознаем, что играем против великолепной команды. Цифры и производительность, которую они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако мы также столкнулись со многими сильными клубами на нашем пути, как в Италии, так и за рубежом".