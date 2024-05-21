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Алонсо: Я надеюсь, что нам удастся победить в ЛЕ

Лига Европы

Хаби Алонсо настроен оптимистично

Алонсо: Я надеюсь, что нам удастся победить в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хаби Алонсо, наставник "Байера", прокомментировал финальный матч Лиги Европы против "Аталанты".

"Для меня очень много будет означать победа в этом турнире".

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"Это было бы что-то написанное золотыми буквами не только в истории нашего клуба, но, возможно, и всего европейского футбола. Я надеюсь, что нам удастся победить", - добавил специалист.

Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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