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Алонсо: Я надеюсь, что нам удастся победить в ЛЕ
Хаби Алонсо настроен оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Хаби Алонсо, наставник "Байера", прокомментировал финальный матч Лиги Европы против "Аталанты".
"Для меня очень много будет означать победа в этом турнире".
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"Это было бы что-то написанное золотыми буквами не только в истории нашего клуба, но, возможно, и всего европейского футбола. Я надеюсь, что нам удастся победить", - добавил специалист.
Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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