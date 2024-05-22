Ближайший к Беллингему, король поэзии и новый Златан. Трезубец Аталанты способен поразить Байер

Вряд ли "Аталанта" сумеет победить сегодня "Байер" в финале Лиги Европы с помощью обороны. А вот атакой - способна. Особенно - трезубцем Тёна Коопмейнерса, Шарля Де Кетеларе и Джанлуки Скамакки. Из восьми лучших по разнице между xG и голами в Серии А лишь из одной команды аж трое - они. Среди 20-ти лучших бомбардиров трое лишь они и из "Интера". Осталось подтвердить в Еврокубке.

Ближе всех к Беллингему

Если и есть в мире игрок, похожий на Джуда Беллингема по стилю и довольно близкий по уровню, то это Коопмейнерс. Оба начинали в глубине поля и постепенно передвинулись вперед, оба высокие и мощные, но и техничные, оба отлично видят поле. Оба для полузащитников касаются мяча мало, выдают мало ТТД, как атакующих, так и защитных. Но при этом очень эффективны и в нужный момент неудержимы.

Ныне 26-летний Тён и вовсе начинал карьеру в родном АЗ центральным защитником. Соединяя мощь 184-ех сантиметров роста и крепкое телосложение с умением начинать розыгрыши, видением, чтением игры. Но вскоре тренеры посчитали эту позицию разбазариванием таланта игрока и передвинули его на позицию последнего опорника. А Джан Пьеро Гасперини понял, что лучше передвинуть еще выше.

Теперь подключения голландца из глубины поля ошеломляют многих соперников. Он действует без мяча лучше, чем с мячом, и его движение крайне сложно предсказать и перекрыть. А его удар очень чистый и мощный. Он почти никогда не ищет "девятки", а бьет под стойки. Но очень мощно, резко, неожиданно для вратаря. Причем с обеих ног, хотя левая сильнее. Также забивает головой.

"Он может играть и последнего опорника, и даже центрального защитника. Но я увидел, что он способен забивать и передвинул его вперед", - говорит Гасперини. "Он еще молод, но с сильным характером. Он уже лидер нашей команды. Во многом благодаря ему мы вновь стали физически мощной командой, любящей единоборства и высокий прессинг".

Еще детские тренеры прежде всего отмечали его взрослость и умение мыслить. В 19 лет он уже был игроком стартового состава АЗ, в 21 - постоянным капитаном. Разумеется, в Нидерландах это далеко не так странно, как в других лигах, но все же в "Аяксе" в том сезоне 2019/20 капитан был на десять лет старше, в "Фейеноорде" - на семь. И АЗ шел вторым, наравне по очкам с "Аяксом", когда лигу прервали.

В том сезоне Тён еще и забил 16 мячей во всех турнирах. В следующем - 17. Пусть и большинство - с пенальти. За "Аталанту" в нынешнем сезоне забил 15. Причем с пенальти - лишь три. Забил "Милану" трижды, дубль "Ювентусу" в Турине, "Фиорентине" и в лиге, и в Кубке, "Роме", "Наполи". По голам среди центральных полузащитников в лигах Топ-5 он второй. Разумеется, после Беллингема. Также отдал семь ассистов.

Его xG в Серии А невелик - 7.21. Зато разница между ним и голами - 4.79 - вторая после Лаутаро Мартинеса. То есть он очень эффективен. Выполняет мало защитных ТТД, да и в атакующих и в передачах не во всем хорош. В чем один из лучших среди полузащитников в лигах Топ-5 - это в передачах и проходах с мячом вперед. В касаниях мяча в штрафной соперника. В создании ударов. И в голах.

Его показатели ТТД в обороне и в игре в пас в этом сезоне одни из худших в карьере. Как и у Беллингема. Зато важнейшие атакующие - голы, ассисты, удары, пасы под удары, продвижение мяча вперед, касания в штрафной соперника у обоих лучшие. То есть оба стали более вертикальными, более атакующими, решающими игроками.

Коопмейнерс пробивает по воротам в среднем с 18-ти метров. А в первых сезонах в АЗ было даже 32-33. Еще и по "кроссам" в штрафную намного лучше, чем ранее. А это означает, что обостряет и смещается на фланги. Что делает его еще менее предсказуемым.

Три года тому он ехал в Бергамо, заявляя, что хочет играть в сильной команде, но вокруг которой меньше шума. Хочет спокойно прогрессировать в игре и подготовиться к гранду. Теперь же объявил, что готов и желает уйти. У него все спланировано наперед, все продуманно.

Его покупали за 14 миллионов евро, а могут продать за 60-65. "Ливерпуль" Юргена Клоппа пристально следил, а теперь, с Арне Слотом, работавшим с ним в АЗ в том самом сезоне 2019/20 - тем более. И "Ювентус" готов бросить на него много денег, понимая, что крайне рыхлый центр поля нужно кардинально усиливать. Тён способен потащить его на себе.

Поэзия Короля

Де Кетеларе из того же региона - из Бельгии. Также высокий (1.92 метра). Также начинал центральным защитником. Но он как раз успел переместиться по всему фронту атаки - на обоих флангах, под нападающим. И даже играл центрфорварда в последний сезон в "Брюгге", когда и набрал 18 голов и десять ассистов во всех турнирах. В этом сезоне у него 14+9.

Как и Коопмейнерс, он начинал рано - в 19 лет в составе, в 21 - один из лидеров, в том числе три сезона в Лиге Чемпионов. Хотя капитаном не был. Также считался большим талантом и очень взрослым не по годам. Его даже называли "Королем Шарлем". Ажиотаж вокруг него в Бельгии был очень большим, и никто не удивился, что его продали за рекордную сумму в истории Жюпиле-Лиги - 35 миллионов.

Шарль - мобильный, вертикальный игрок. Любит прорываться на дриблинге, забивать, пасовать, работать из глубины, агрессивно прессингует, забегает без мяча. Его сравнивали с Кака, с Кевином Де Брюйне, с Томасом Мюллером. И, честно говоря, ни одно из сравнений полностью не подходит. Потому что никто из них не мог играть на том же высоком уровне на стольких позициях.

"Я очень атакующий игрок. Я люблю начинать и завершать действие правильным движением. Я опускаюсь глубоко и получаю мяч, ищу последний пас или пытаюсь забить как форвард. Я предпочитаю мяч в ногах и больше всего хочу наслаждаться игрой. Но и тяжело работаю, прессингую для того, чтобы завоевать его".

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: "С его левой ногой он способен отдать решающий пас. Он способен взять мяч на любой позиции и с помощью корпуса защитить его и прорваться через все поле. Очень хорошо, что он играет на многих позициях, это полезно для молодых игроков. Неразумно запирать его в клетке".

"Он один из самых изящных игроков в Бельгии", - говорил местный эксперт и бывший игрок Арнар Видарссон. "Все настолько изящно, кажется настолько простым. И он видит ходы заранее, умеет стартовать в нужный момент. Кроме того, работает очень тяжело без мяча".

Он как раз совершил ошибку, не продумал. Английские середняки выстроились в очередь за ним, но он мечтал о "Милане". И провалился там. Хотя играл много и на удобной позиции "десятки". Выглядел напуганным, растерянным, будто забыл элементарные вещи. Будто его подменили.

В "Аталанте" он нашел себя. В схеме 3-4-2-1 меньше привязан к позиции, действует по всему фронту атаки. "Я играю в стиле, который мог найти только здесь. Благодаря помощи Гасперини мой взгляд на футбол эволюционировал". И он приобрел уверенность в себе. Гасперини видит причину его прогресса прежде всего в уверенности, а также в лучшей физической форме и называет опорой команды.

У бергамцев есть опция выкупа, и Шарль не хочет возвращаться в "Милан". "Я не хочу быть под постоянным давлением и сидеть в запасе". В 23 года это понятно.

Он также не отличается большинством выдающихся ТТД, мяча вообще касается редко. Но также в нужный момент безжалостно жалит с высокой эффективностью. Также продвигает мяч вперед. Также часто касается его в штрафной соперника. Также действует вертикально.

Его игру против "Ромы" 12-го мая СМИ назвали "поэзией". И прорыв слева на дриблинге мимо всех, будто танец. И замыкание в одно касание как "девятка". В Монце его завалили и лежали на нем, но он все равно протолкнул головой. Против "Лацио" сместился справа на дриблинге и пробил в ближний угол. В Лечче в субботу получил на ход через полполя, оттеснил упрямого защитника и перебросил вратаря.

Научиться быть Златаном

Скамакка, как ни странно, также связан с Бенилюксом. После академий "Лацио" и "Ромы" он поехал в ПСВ. Но там не пробился и начал скитаться. Аренды из "Сассуоло" в голландский "Зволле", в "Дженоа", в Серию Б. В "Сассуоло" в итоге прорвался метеором, став одним из лучших форвардов Италии и также не спешил в гранд. Поехал в Англию, в "Вест Хэм". Но там провалился, да и травмы мучили.

О нем также очень рано говорили как о большом таланте, но ему, в отличие от Коопмейнерса и Де Кетеларе, трудолюбия всегда не хватало. Говоря прямо и проще, он был лентяем, недисциплинированным, конфликтным и уж работать в отборе точно не желал.

Ему еще и мешали семейные проблемы как прорыв отца на тренировочную базу "Ромы" с побитием автомобилей и требованиями оплатить якобы существующие долги сыну или угрозы деда в баре с ножом у горла жертвы. Растерянный Джанлука заявлял, что вырос практически без отца, что тот никогда не был связан с его карьерой. Но прессу это не останавливало, и игрок постоянно нервничал.

Его сравнивали со Златаном Ибрагимовичем из-за взрывного характера, множества татуировок. Но прежде всего - из-за отличной акробатической техники при 195-ти сантиметрах роста.

Джанлука способен изловчиться и пробить по воротам из любой позиции, из любого положения корпуса, с любого расстояния. Вот только трудолюбие Златана ему не передалось.

Ожидалось, что летом он перейдет в "Рому", за которую болеет, или в "Интер". Но он сам выбрал "Аталанту". Также не желая слишком много шума. И желая научиться футболу. Начал хорошо, но затем сдал, а Гасперини жаловался на несерьезность и лень игрока. Даже исключал его из состава. Исключил и главный тренер сборной Лучано Спаллетти, призывая изменить отношение к футболу.

И Джанлука сумел измениться. Очень быстро. Начал работать, двигаться, бороться. Не только по ударам по воротам, но и по дриблингу, заработанным фолам, пасам под удары вышел на лучшие показатели в карьере. А в Лиге Европы вышел на лучшие и по защитным ТТД - фолам, выбитым мячам.

Наградой стали 11 голов и три ассиста во всех турнирах с шестого марта при 7+3 до этого в сезоне. В том числе дубль на "Энфилде", два гола против "Спортинга" и гол в Марселе. Причем на "Энфилде" он забил и подключаясь вторым темпом из глубины (Де Кетеларе был гораздо ближе к воротам), и на острие, а также перехватил мяч и отдал пас вразрез, в итоге приведший к третьему голу.

Гасперини заявил, что именно его дисквалификация на финал Кубка против "Ювентуса" стала главной причиной поражения. Поскольку его мощь, движение и завершение были бы очень полезны против плотной обороны при таком медленном темпе игры. А в сборной Италии от него теперь ожидают стать первым форвардом на Евро.

Герои этой статьи уже обеспечили "Богине" место в Лиге Чемпионов. Теперь хотят принести первый трофей с 1963-го года, первый трофей в тренерской карьере Гасперини. В Лиге Европы они не так ярки, как в Серии А - восемь голов и четыре ассиста на троих при 22-ух командных голах. Но почему бы не выравнять статистику в финале? Они этого заслуживают.

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