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Аталанта - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Европы
Бергамо против Леверкузена в финале Лиги Європы – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" находится в двух шагах от величия в виде второго в истории немецкого требла. Хотя в каком-то смысле этот тезис несправедлив, ведь Леверкузен, а точнее Неверлузен, уже вписал своё имя в историю после сезона без поражений в Бундеслиге. Теперь пришло время заявить о себе и на континентальной арене, взяв первый европейский трофей с 1988-го года, когда "фармацевты" брали Кубок УЕФА. "Аталанта" тоже проводит великолепный сезон, хоть им и сложно тягаться с Леверкузеном. Подопечные Джан Пьеро Гасперини фактически обеспечили себе выход в Лигу Чемпионов через чемпионат, имея 3 очка отрыва и матч в запасе в сравнении с "Ромой". А недавняя форма в Серии А (5 побед кряду) намекает, что они своего не упустят.
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Финал Лиги Европы
22 мая 2024. Дублин, "Авива"
"Аталанта" 22:00 "Байер"
Трансляція – MEGOGO Футбол 1
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