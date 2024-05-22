Лига Европы
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Кто из известных футболистов играл за Байер? Квиз от UA-футбол
Одному из финалистов Лиги Европы посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 мая, в столице Ирландии Дублине пройдет финал Лиги Европы сезона 2023/24 годов. За трофей будут спорить "Байер" и "Аталанта". Напомним, "фармацевты" могут выиграть все три турнира, где участвовали, без единого поражения.
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "Байера". Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Леверкузена.
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oda1979 (Запорожье)
22.05.2024 в 12:46
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