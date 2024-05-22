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Кто из известных футболистов играл за Байер? Квиз от UA-футбол

Лига Европы

Одному из финалистов Лиги Европы посвящается

Кто из известных футболистов играл за Байер? Квиз от UA-футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 мая, в столице Ирландии Дублине пройдет финал Лиги Европы сезона 2023/24 годов. За трофей будут спорить "Байер" и "Аталанта". Напомним, "фармацевты" могут выиграть все три турнира, где участвовали, без единого поражения.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "Байера". Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Леверкузена.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.05.2024 в 12:46
Крос в Леверкузуну играл?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
22.05.2024 в 12:46
Крос в Леверкузуну играл?
Ответить
0
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