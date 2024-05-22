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Руджери - о финале ЛЕ: Это фантастический день для нас

Лига Европы
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Игрок поделился своими эмоциями

Руджери - о финале ЛЕ: Это фантастический день для нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый полузащитник "Аталанты" Маттео Руджери прокомментировал матч финала Лиги Европы против "Байера".

"Это фантастический день для нас, это путешествие, которое мы прошли, и мы хотим играть без давления, на максимум наших возможностей, и мы увидим, что произойдет".

Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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