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Руджери - о финале ЛЕ: Это фантастический день для нас
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый полузащитник "Аталанты" Маттео Руджери прокомментировал матч финала Лиги Европы против "Байера".
"Это фантастический день для нас, это путешествие, которое мы прошли, и мы хотим играть без давления, на максимум наших возможностей, и мы увидим, что произойдет".
Напомним, матч "Аталанта" - "Байер" состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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