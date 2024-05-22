Аталанта открывает счет в финале Лиги Европы против Байера

Подопечные Джан Пьеро Гасперини довольно активно начали решающий матч за второй по значимости клубный европейский трофей.

Уже на 12-й минуте итальянцы провели результативную атаку, с правого фланга последовал прострел от Дзаппакосты, который удачно замкнул Лукман.

"Байер" выиграл 42 из 51 матча в нынешнем сезоне, сыграв вничью в 9 других поединках. Леверкузен может стать вторым немецким клубом после "Баварии", который оформлял требл.

Напомним, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка. Также доступна видео трансляция.