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Аталанта открывает счет в финале Лиги Европы против Байера
Фармацевты пропускают первыми
Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Джан Пьеро Гасперини довольно активно начали решающий матч за второй по значимости клубный европейский трофей.
Уже на 12-й минуте итальянцы провели результативную атаку, с правого фланга последовал прострел от Дзаппакосты, который удачно замкнул Лукман.
"Байер" выиграл 42 из 51 матча в нынешнем сезоне, сыграв вничью в 9 других поединках. Леверкузен может стать вторым немецким клубом после "Баварии", который оформлял требл.
Напомним, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка. Также доступна видео трансляция.
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