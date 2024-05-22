Лига Европы
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Где первый, там и второй. Байер еще раз пропустил от Аталанты в первом тайме финала Лиги Европы
А еще первый тайм не завершился
ANSA
Подопечные Джан Пьеро Гасперини классно начали решающий матч за трофей Лиги Европы. На 12-й минуте Лукман открыл счет, а уже на 26-й его удвоил.
Адемола подхватил мяч перед штрафной площадкой "Байера", проскочил Джаку и дал сильно под дальнюю штангу.
Отметим, что "Аталанта" выиграла 5 последних матчей Серии А. В то же время "Байер" – лидер ЛЕ по результативности (31 гол).
Напомним, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка. Также доступна видео трансляция.
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