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Разгром Неверлузена. Аталанта забила третий гол в ворота Байера, Лукман оформил хет-трик
3:0
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" забивает третий гол в ворота "Байера", Лукман оформил хет-трик на 75-й минуте встречи.
Скамакка протащил мяч по центру, отдал слева на Адемолу, тот очень легко убежал от Тапсоба и прошил Коваржа.
Напомним, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка. Также доступна видео трансляция.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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