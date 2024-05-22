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Разгром Неверлузена. Аталанта забила третий гол в ворота Байера, Лукман оформил хет-трик

Лига Европы
Обновлено

3:0

Разгром Неверлузена. Аталанта забила третий гол в ворота Байера, Лукман оформил хет-трик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" забивает третий гол в ворота "Байера", Лукман оформил хет-трик на 75-й минуте встречи.

Скамакка протащил мяч по центру, отдал слева на Адемолу, тот очень легко убежал от Тапсоба и прошил Коваржа.

Напомним, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка. Также доступна видео трансляция.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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