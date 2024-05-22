Лига Европы, Финал

Дублин, Дублин Арена

Аталанта – Байер 3:0

Голы: Лукман 12, 26, 75

План Хаби Алонсо на финал заключался в том, чтобы разбить персональный прессинг "Аталанты" за счёт позиционных ротаций и гибкого движения впереди. Виртц начал в роли ложной девятки и должен был выдёргивать за собой защитника и создавать пространство для врываний Адли и Фримпонга, последний при этом начал в атаке.

Гасперини в ответ тоже был решителен – "бергамаски" не изменили себе в плане агрессии в прессинге, плюс довольно смело наполнил состав. Копмейнерс вышел не в тройке атаки, а в центре поля вместе с Эдерсоном, в то время как вакантное место впереди рядом со Скамаккой и Де Кетеларе занял Лукман.

И именно Лукман стал главным героем первого тайма в Дублине, пока "Байер" медленно нащупывал свою игру. После 10 минут разведки "Аталанта" заработала первый стандарт в матче. "Байеру" удалось отбиться от атлетичного соперника на корнере, но парни Алонсо рано расслабились. И не сумели расставиться по местам. Копмейнерс умной передачей запустил Дзаппакосту в штрафную площадь. Экс-латераль "Челси" прострелил вдоль вратарской, где на дальней штанге уснул Паласиос и позволил Лукману открыть счёт в финале.

Едва "Байер" успел найти возможность для первого удара в матче в исполнении Станишича, как Лукман снова забил. Адемоле даже никто не ассистировал. По заветам Клоппа лучший плеймейкером оказался прессинг. "Бергамаски" запрессинговали билд-ап соперника, вынудив Коваржа выбить вперёд. Адли неудачно скинул головой и привёл мяч к Адемоле. Лукман эффектно убрал Джаку и идеально пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. 2 ошибки и два гола.

Такой счёт был бы приговором для абсолютного большинства, но короли камбеков и не думали сдаваться. И во второй половине тайма постепенно стали нащупывать свою игру, манипулируя соперниками. Виртц после коронной стенки с Гримальдо вывел Алекса на открытые ворота с угла штрафной. Муссо авантюрно выбросился и его ставка сработала – Гримальдо не смог перекинуть кипера. Также была роскошная передача Джаки в штрафную на Виртца, который прервал мощный Хьен, ещё один большой герой первой половины.

В перерыве Алонсо ожидаемо выпустил Бонифасе вместо Станишича, вернув Фримпонга на родную позицию. Виктор должен был помочь с выходом через бешеный прессинг "Аталанты", но соперник был неподражаем в плане деструктива и во второй половине. "Байер" за полчаса второго тайма отчаянно пытался что-то создать, но добился одного несчастного удара Фримпонга.

А затем в игру снова вошёл Лукман. "Аталанта" подловила "Байер" в контратаке после очередной навалы на свои ворота. Скамакка протянул мяч до чужой половины и отдал налево Адемоле. Лукман убрал Тапсобу и неотразимо пробил в дальний верхний угол. 3:0.

Гасперини преподал Алонсо невероятно болезненный, но важный урок. И наказал на все сделанные тренером-оппонентом ошибки. Голы Лукмана могли бы показаться случайными. Один мяч мог бы быть случайностью. Но три – это уже закономерность. В финалах побеждает тот, кто лучше умеет нейтрализовать соперника. Алонсо же пока специалист по тому, чтобы ставить лучший футбол. Но Гасперини и его команда сделали всё, чтобы этот матч был худшим в исполнении "Байера" за весь сезон. Поздравляем "Аталанту". Они заслужили это чудо в виде первого европейского трофея в истории. А величие Гасперини наконец материализовалось в выигранный титул.

Аталанта: Муссо – Джимшити, Хьен, Колашинац (Скальвини, 46) – Дзаппакоста (Хатебур, 84), Эдерсон, Копмейнерс, Руджери (Толои, 90) – де Кетеларе (Пашалич, 57), Лукман – Скамакка (Туре, 84)

Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Станишич (Бонифасе, 46), Паласиос (Андрих, 68), Джака, Гримальдо (Гложек, 69) – Фримпонг (Телла, 81), Адли – Виртц (Шик, 81)

Предупреждения: Джимшити 22, Скамакка 35, Дзаппакоста 60, Копмейнерс 70 – Виртц 35, Тапсоба 67, Андрих 73