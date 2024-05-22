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Аталанта разгромила Байер в финале Лиги Европы: 51-матчевая беспроигрышная серия немцев оборвана

Лига Европы
Обновлено

Самая длинная беспроигрышная серия в европейском футболе с момента введения клубных соревнований УЕФА

Аталанта разгромила Байер в финале Лиги Европы: 51-матчевая беспроигрышная серия немцев оборвана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" проводит феноменальный сезон 2023/24, но сегодня, 22 мая, в матче финала Лиги Европы против "Аталанты" подопечные Хаби Алонсо потерпели неудачу.

Немецкий клуб впервые в текущем сезоне проиграл, счет - 0:3.

Тем самым оборвалась их феноменальная 51-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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