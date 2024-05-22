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Аталанта разгромила Байер в финале Лиги Европы: 51-матчевая беспроигрышная серия немцев оборвана
Самая длинная беспроигрышная серия в европейском футболе с момента введения клубных соревнований УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" проводит феноменальный сезон 2023/24, но сегодня, 22 мая, в матче финала Лиги Европы против "Аталанты" подопечные Хаби Алонсо потерпели неудачу.
Немецкий клуб впервые в текущем сезоне проиграл, счет - 0:3.
Тем самым оборвалась их феноменальная 51-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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