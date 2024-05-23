Результат финала Лиги Европы на шаг приблизил Кривбасс к групповому раунду еврокубков сезона 2024/25

Состоялся финал Лиги Европы 2023/24. По его итогу трофей завоевала итальянская "Аталанта", разгромив "Байер" 3:0. Этот результат на шаг приблизил "Кривбасс" к групповому раунду еврокубков 2024/25.

Дело в том, что третью команду УПЛ могут перевести из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф. А это минимум гарантия группы Лиги конференций. Однако для этого нужно, чтобы осуществились еще два условия:

"Аталанта" должна финишировать вне топ-4 в Серии А; финал Лиги чемпионов должна выиграть "Боруссия" (Дортмунд).

В то же время победа "Аталанты" в финале Лиги Европы вредит перспективам "Динамо" попасть в посев во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25. Сейчас киевляне не попадают в посев, но могут это сделать, если "Аталанта" финиширует в топ-4 Серии А.

Если "Динамо" будет вне посева во втором раунде отбора Лиги чемпионов, то сыграет со "Славией", "Зальцбургом", или вице-чемпионом Турции. Если будет в посеве, то сыграет с "Лугано" или "Партизаном".

Также отметим, что если "Кривбасс" получит гарантию группы Лиги конференций, тогда "Шахтер" будет вынужден проходить квалификацию в Лигу чемпионов (один соперник).