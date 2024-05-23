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Гасперини: Важно не только то, что мы выиграли. Важно то, как мы выиграли
Комментарий главного тренера "Аталанты"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лукман не должен был играть со старта, но тренерский талант Гасперини сыграл важнейшую роль. Именно Лукман забил все три гола. Главный тренер "Аталанты" после победы в финале дал комментарий, слова тренера:
"Мы часто играем с трезубцем, были все условия для этого, мы должны были играть на победу в финале. Нам нужно было атаковать, недостаточно было просто защищаться. Мы знаем, что эти команды хорошо атакуют, но не очень хорошо, когда вы заставляете их защищаться. Все были чрезвычайными, - продолжает Гасп.
"То, как мы это сделали, было самым важным, мы заслужили это без тени сомнения против такой сильной команды. Победа в Лиге Европы - это чрезвычайное достижение".
"Я не понимаю этого и не думаю, что сейчас я стал лучше, чем был сегодня днем. Ювентус выиграл Кубок Италии, Интер выиграл Скудетто, но Болонья выиграла Лигу чемпионов, Лечче выиграл, достигнув безопасности в Серии А", - заверил тренер.
Напомним, что "Аталанта" заняла 5-ю строчку в Турнирной таблице Серии А.
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