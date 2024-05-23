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Президент Аталанты не сомневается что Гасперини останется в команде
Комментарий президента бергамасков после победы в Лиге Европы
После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы президент команды дал комментарий относительно будущего Гасперини в клубе, слова Перкасси:
"Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что Гасперини останется с нами. Мы встретимся и обсудим это снова, но этот трофей поможет нам продолжать работать вместе", - цитирует функционера Фабрицио Романо.
Напомним, что Гасперини раздумывал над тем, чтобы покинуть команду. Для "Аталанты" это первый трофей с 1963 года, тогда она выиграла Кубок Италии.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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