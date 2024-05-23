  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим

Лига Европы

Слова полузащитника бергамасков после победы в Лиге Европы

Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим

Get Italian football news

Новина українською

После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы полузащитник команды, Копмайнерс, дал комментарий относительно своего будущего:

"Я только рад наслаждаться этим титулом вместе с болельщиками, я сосредоточен на праздновании". "Следующий сезон? Я не знаю. Посмотрим..."

Напомним, что нидерландский полузащитник провел за "Аталанту" в нынешнем сезоне 32 матча в Серии А, отметился двенадцатью голами и пятью ассистами. Также провел 12 матчей в Лиге Европы и отдал два ассиста.

По теме
yellow-arrow
Трофей Лиги Европы едет в Бергамо. Аталанта — Байер 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Президент Аталанты не сомневается что Гасперини останется в команде
yellow-arrow
Гасперини: Важно не только то, что мы выиграли. Важно то, как мы выиграли
Аталанта (Бергамо) Лига Европы Тён Копмейнерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости