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Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим
Слова полузащитника бергамасков после победы в Лиге Европы
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После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы полузащитник команды, Копмайнерс, дал комментарий относительно своего будущего:
"Я только рад наслаждаться этим титулом вместе с болельщиками, я сосредоточен на праздновании". "Следующий сезон? Я не знаю. Посмотрим..."
Напомним, что нидерландский полузащитник провел за "Аталанту" в нынешнем сезоне 32 матча в Серии А, отметился двенадцатью голами и пятью ассистами. Также провел 12 матчей в Лиге Европы и отдал два ассиста.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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