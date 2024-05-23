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Алонсо: Я все еще очень молодой тренер

Лига Европы
Обновлено

Комментарий главного тренера Байера

Алонсо: Я все еще очень молодой тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После финала Лиги Европы главный тренер леверкузенцев дал комментарий относительно тренерского опыта:

"Я все еще очень молодой тренер", - сказал Алонсо.

"Мое время в Леверкузене было интенсивным и замечательным опытом. Я играл под руководством многих хороших тренеров и учился у всех них. Сейчас я многому учусь у своих игроков. Мы все работаем вместе и каждый день стараемся сделать друг друга лучше. В этом сезоне мы многое сделали правильно, с точки зрения состава, стиля игры и командного духа в группе. Я испытываю огромное волнение перед завтрашним днем, но как только мяч катится, ответственность лежит на игроках".

Напомним, что уже 25 мая "Байер" сыграет финал Кубка Германии против "Кайзерслаутерна".

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Хаби Алонсо Лига Европы Байер (Леверкузен)
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Мартыник
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