Алонсо: Я все еще очень молодой тренер

После финала Лиги Европы главный тренер леверкузенцев дал комментарий относительно тренерского опыта:

"Мое время в Леверкузене было интенсивным и замечательным опытом. Я играл под руководством многих хороших тренеров и учился у всех них. Сейчас я многому учусь у своих игроков. Мы все работаем вместе и каждый день стараемся сделать друг друга лучше. В этом сезоне мы многое сделали правильно, с точки зрения состава, стиля игры и командного духа в группе. Я испытываю огромное волнение перед завтрашним днем, но как только мяч катится, ответственность лежит на игроках".