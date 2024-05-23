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Адемола Лукман о завоевании трофея Лиги Европы: Это один из лучших вечеров в моей жизни

Лига Европы

Настоящий герой финала

Адемола Лукман о завоевании трофея Лиги Европы: Это один из лучших вечеров в моей жизни

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Аталанта" разгромила беспроигрышный "Байер" со счетом 3:0 и получила свой первый трофей на международном уровне. Героем и игроком этого поединка был Адемола Лукман, который оформил хет-трик в ворота Матея Коваржа. Нападающий бергамасков не скрывал своей радости от получения трофея.

"Это один из лучших вечеров в моей жизни. Мы должны отпраздновать, этой ночью мы создали историю. Последние несколько лет клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя мне игровые минуты... Это помогло мне поднять мою игру на новый уровень. Первые несколько разговоров, которые мы провели, заставили меня взглянуть на футбол немного по-другому. Это упростило мне понимание того, что он от меня ожидает. Это заставило меня посмотреть на свою игру и играть в ней в другом свете. Я ему (Гасперини) очень благодарен. Я чувствую поддержку болельщиков с первой минуты пребывания в Бергамо. Город дает мне ощущение спокойствия. Это очень спокойный, расслабленный город, и это очень помогло мне с моим стилем жизни. Я сосредоточен на важных вещах", - заявил Адемола Лукман в интервью TNT Sports.

Добавим, что благодаря победе в Лиге Европы, "Аталанта" сыграет в Суперкубке УЕФА с победителем пары Лиги чемпионов "Реал"-"Боруссия".

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Аталанта (Бергамо) Байер (Леверкузен) Финал Лиги Европы Адемола Лукман
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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