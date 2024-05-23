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"Лучше бы это поражение случилось в ничего не значащей игре". Андрих - о поражении от Аталанты

Лига Европы

Хавбек крайне разочарован результатом

"Лучше бы это поражение случилось в ничего не значащей игре". Андрих - о поражении от Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Байера" Роберт Андрих прокомментировал разгромное поражение от "Аталанты" в финале Лиги Европы (0:3).

"Я бы предпочел, чтобы оно (поражение - прим.) случилось в какой-нибудь незначащей игре. Чрезвычайно тяжело это принять, но мы должны быть честными с самими собой. Сегодня мы это заслужили, так что нам надо выйти с высоко поднятой головой и поздравить "Аталанту".

"Аталанта" делала то же, что и всегда. Она по всему полю шла в обыгрыш лицом к лицу и выигрывала в решающих единоборствах. Как по мне, в игре были фазы, в которых мы действовали лучше, но не создавали реальных моментов для взятия ворот. Если пропускаешь трижды и ни разу не забиваешь, то заслуживаешь поражения", - сказал Андрих в интервью RTL.

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Источник:
Bulinews
Опубликовал: Александр Бураков
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