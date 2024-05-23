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Экс-игрок Барселоны Линекер: Алонсо - аут
Гари - тот ещё тролль
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер в шуточной форме отреагировал на поражение "Байера" в финале Лиги Европы от "Аталанты" (0:3).
"Алонсо - аут", - написал Линекер в на своём аккаунте в социальной сети X (Twitter).
Стоит отметить, что это первое поражение подопечных Алонсо за весь сезон. До этого беспроигрышная серия леверкузенцев составляла 51 матч.
Alonso out.— Gary Lineker (@GaryLineker) May 22, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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