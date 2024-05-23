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Хавбек Байера Джака: Прерывание беспроигрышной серии нас не интересует. Таков футбол

Лига Европы
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Опытный игрок "фармацевтов" - об обидном поражении

Хавбек Байера Джака: Прерывание беспроигрышной серии нас не интересует. Таков футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Байера" Гранит Джака высказался о поражении в финале Лиги Европы против "Аталанты" (0:3).

"Если честно, прерывание беспроигрышной серии нас не интересует. Нас это с самого начала не волновало. Речь идёт об игре, и, к сожалению, сегодня мы потерпели поражение в финале. Таков футбол. Мы говорили вчера о том, что матч будет трудным. "Аталанта" заслуживает комплиментов.

Жаль, что ничего не сработало. Мы отлично смотрелись до этой игры. Тот факт, что нам не удалось сделать то, что мы обычно так хорошо делаем в концовках, тоже является составляющей частью игры. Нам нужно принять это", - приводит слова швейцарца официальный сайт УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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