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Джонатан Та о поражении в финале Лиги Европы: Мы не можем позволить этому сломать нас
Подопечные Хаби Алонсо еще имеют шанс добыть второй трофей в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" одержала уверенную победу над "Байером" со счетом 3:0 и нанесла первое поражение леверкузенцам в этом сезоне. Капитан леверкузенцев вчерашнего поединка Джонатан Та отметил, что несмотря на проигрыш, его команда должна двигаться дальше.
"Мы не можем позволить этому сломать нас. Конечно, я очень разочарован. Когда ты зашел так далеко, ты, конечно, хочешь другого результата. Однако, мы должны продолжать идти, у нас впереди большая игра. Даже если нам больно, мы должны позволить себе немного боли. Это действительно больно, и мы очень разочарованы, но футбол таков, и мы должны учиться на этом", - цитирует Джонатана Та Yahoo Sports.
Добавим, что "Байер" в эту субботу сыграет в финале Кубка Германии, где его соперником будет "Кайзерслаутерн".
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