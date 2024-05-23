Байер впервые в этом сезоне пропустил три гола в одном матче

Подопечные Хаби Алонсо проводят непревзойденный сезон, учитывая их большую серию из 51 матча без поражений. В финале Лиги Европы "Аталанте" удалось победить "Неверкузен" благодаря хет-трику Адемолы Лукмана, а "Байер" не сумел ничем ответить бергамаскам.

Последний раз "фармацевты" пропускали три мяча в одном поединке почти год назад: 27 мая, в последнем туре прошлогоднего розыгрыша Бундеслиги, "Бохум" нанес им поражение со счетом 3:0. Кроме того, "Байер" лишь второй матч в нынешней кампании не сумели забить сопернику: первой это сделала менхенгладбахская "Боруссия", сыграв с леверкузенцами в нулевую ничью во втором круге чемпионата.

Добавим, что подопечные Хаби Алонсо еще имеют шансы завершить этот сезон на более мажорной ноте, поскольку уже 25 мая они сыграют в финале Кубка Германии против "Кайзерслаутерна".