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Байер впервые в этом сезоне пропустил три гола в одном матче

Лига Европы

На этот раз леверкузенцам камбэк не удался

Байер впервые в этом сезоне пропустил три гола в одном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Хаби Алонсо проводят непревзойденный сезон, учитывая их большую серию из 51 матча без поражений. В финале Лиги Европы "Аталанте" удалось победить "Неверкузен" благодаря хет-трику Адемолы Лукмана, а "Байер" не сумел ничем ответить бергамаскам.

Последний раз "фармацевты" пропускали три мяча в одном поединке почти год назад: 27 мая, в последнем туре прошлогоднего розыгрыша Бундеслиги, "Бохум" нанес им поражение со счетом 3:0. Кроме того, "Байер" лишь второй матч в нынешней кампании не сумели забить сопернику: первой это сделала менхенгладбахская "Боруссия", сыграв с леверкузенцами в нулевую ничью во втором круге чемпионата.

Добавим, что подопечные Хаби Алонсо еще имеют шансы завершить этот сезон на более мажорной ноте, поскольку уже 25 мая они сыграют в финале Кубка Германии против "Кайзерслаутерна".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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