Хаби Алонсо о поражении в финале ЛЕ: Беспроигрышная серия подошла к концу. Поздравляем Аталанту, они это заслужили

Подопечные Джан Пьеро Гасперини вчера смогли сделать невозможное - нанести первое поражение "Байеру" в этом сезоне и выиграть трофей Лиги Европы. Таким образом, у "фармацевтов" прервалась беспроигрышная серия из 51 поединка во всех турнирах. Тренер леверкузенцев Хаби Алонсо заявил, что бергамаски играли лучше его команды в этом финале.

"Мы не планировали, что сегодня будет плохой день. Это не должно было произойти сегодня. Мы не смогли справиться с таким количеством сложных ситуаций, к которым готовились, потому что "Аталанта" требует от тебя очень многого. Мы не могли вывести мяч на правильные позиции, потому что они делают это очень хорошо. Мы не смогли вернуться и исправить это. Это не должно было произойти. Беспроигрышная серия подошла к концу. Поздравляем "Аталанту", они это заслужили. Мы пытались выполнить слишком много передач в один пас, когда надо было играть чуть дольше. Дело было не в тактике. Сегодня они были лучше как индивидуально, так и [коллективно]. Больно, что это закончилось крупным поражением, но у нас есть еще один финал в субботу, и мы будем стараться учиться. Это очень особенная команда. Сегодня был не наш день. Обычно мы занимаем лучшие позиции благодаря нашей игре, но сегодня мы не смогли", - сказал испанский тренер в интервью TNT Sports. Кроме того, Хаби Алонсо поблагодарил своих игроков за то, как они выкладывались на поле в течение этого сезона.

"Сегодняшний результат нисколько не меняет того, как я горжусь своими игроками и тем, что мы делаем. Это больно, потому что мы хотели поднять этот трофей, но вы не можете получить все. В субботу мы поднимали Бундеслигу (Серебряную салатницу), а в эту субботу у нас будет шанс поднять Кубок. Те усилия, которые ребята отдали, после 51 игры мы пришли к 52-й. Ладно, мы проиграли, [это] футбол. Они этого заслуживают. Этот сезон превзошел все ожидания, и то, чего мы достигли как клуб, является великолепным. За последнюю неделю выиграть Бундеслигу, сыграть сегодня, хоть мы не смогли победить, и попасть в (финал) Кубка, - это невероятно. Это много значит. [Мой] первый [полный] год на посту тренера проходит достаточно хорошо. Мы приняли много мудрых и разумных решений, большинство из которых были правильными. Вот почему мы были такими последовательными на протяжении всего года. Они [в Леверкузене] поверили [в меня], дали мне шанс, и у нас очень хорошая связь. Многие игроки пришли [в этот проект]. Я думаю, что я прикипел к клубу. С сегодняшнего дня я, безусловно, буду учиться", - заявил тренер "Байера" Хаби Алонсо.