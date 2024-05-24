Богиня и ее Бог. Победа Аталанты в Лиге Европы - одновременный успех страсти, упрямства и реализма

"Мы стали бессмертными. Мы - в истории "Аталанты", - заявил после победы в Лиге Европы ее опорник Эдерсон. В сущности, они в истории итальянского и всего европейского футбола. Первый итальянский победитель турнира с 1999-го года. Разгромивший непобедимый, уже легендарный "Байер". Сама "Богиня" стала легендой. Как и ее тренер. Причем совершенно заслуженно.

Ложная тревога

А весной 2022-го года казалось, что все кончено. Что закончена эра в "Аталанте". Джан Пьеро Гасперини и, возможно, даже семьи Перкасси. После трех сезонов подряд в Лиге Чемпионов команда вообще осталась без Еврокубков. Об уходе Гаспа тогда не говорил только ленивый. Казалось, что после шести лет работы он исчерпал себя. Казалось, что этого контроль-фрика уж слишком занесло.

Он бесился уже после каждого матча, постоянно нападал на арбитров и прессу, призывал болельщиков "разрушить ВАР". Поссорился с лидерами команды Алехандро Гомесом и Йосипом Иличичем, с первым даже подравшись. Со спортивным директором Джованни Сартори, из-за чего тот ушёл в "Болонью". С врачом команды, любимцем игроков. Приведя другого, которого игроки возненавидели.

Сам Гасп говорил, что начал чувствовать себя странно и некомфортно в клубе. Что приходил в скромный провинциальный клуб, где можно терпеливо строить, а теперь вдруг пресса и болельщики давят и называют один сезон без Лиги Чемпионов полным провалом. Он не понимал этого.

Пришёл новый спортивный директор - Тони Д'Амико из "Вероны", новый технический - Ли Конгертон из "Лестера". Следующим логичным шагом выглядел приход нового тренера. Тем более, что ученика Гасперини Ивана Юрича уже готовили в "Вероне" и чуть ли не объявили преемником.

Ещё и американские инвесторы купили 47 процентов акций клуба. А Антонио Перкасси выглядел откровенно уставшим. Близким к пенсии. Он никогда и не верил, что достигнет таких высот. Даже во время игры в Лиге Чемпионов постоянно заявлял, что главная цель на сезон - остаться в Серии А. Казалось, что с "Аталантой"-грандом он просто не знает, что делать.

В сезоне 2022/23 "Аталанта" вдруг заиграла в унылый футбол. Медленно, без высокого прессинга, без креатива, зато собранно, с отличной обороной. Нередко добывая 1:0. Но уже к зиме игра рассыпалась, и зона Лиги Чемпионов убежала. А Гасп продолжал злиться. Поссорился ещё с одним "технарем" - Русланом Малиновским. Продолжал ссориться с арбитрами и с прессой.

Он раздраженно заявлял, что клуб все еще провинциальный, небольшой, требует каждый сезон завершать с большой денежной прибылью и никогда не фаворит в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов и за трофеи.

И вдруг пришёл сезон 2023/24. В котором мы увидели третью версию "Аталанты" Гасперини. Даже четвертую, если считать 2022/23 как отдельную. И эта четвертая не только вернулась в Лигу Чемпионов через лигу, причём уверенно, но и вышла в два финала и взяла первый трофей с 1963-го года. Первый трофей в тренерской карьере ныне 66-летнего Гасперини.

Перестройка на ходу

Благодаря чему это произошло? 275 миллионов евро, полученные за акции от американца Стивена Пальюки, уж точно помогли. В перестройке стадиона, в трансферах. Помогли и идеи, советы совладельца "Бостон Селтикс" из НБА. Пальюка рассказывает, что Топ-менеджеры "Аталанты" и "Бостона", в том числе оба Перкасси, ездят друг к другу в гости и обмениваются полезным опытом.

Кстати, он считает, что "Аталанта" и "Бостон" очень похожи. Оба клуба очень привязаны к городу, к обществу (а ведь "Аталанта" даже дарит футболки клуба всем новорожденным в Бергамо), оба очень стабильны и крайне редко меняют менеджеров и тренеров, обе команды играют быстро и командно, в пас, не выделяя звёзд и не позволяя никому тянуть одеяло на себя.

Также Лука Перкасси, Генеральный директор, начал заменять отца, больше брать на себя, набрался сил и опыта. Работали и Конгертон с Д'Амико. Правда, Ли в феврале уехал в Саудовскую Аравию, но успел оставить свой след.

"Аталанта" подняла планку трат. При этом оставшись с прибылью. Летом она заработала 152 миллиона евро на трансферах, согласно Transfermarkt, но и потратила 78. Дважды побив рекорд клуба - 29 миллионов за Эль Биляля Туре, 25.5 - за Джанлуку Скамакку. Также взяла в аренду Шарля Де Кетеларе с правом выкупа за 26. При этом отпустив старых Луиса Муриэля и Дувана Сапату.

Не менее важным был приход свободного агента Сеада Колашинаца. И в этом также изменение политики. Поскольку ранее клуб брал молодых и малоизвестных игроков, превращая их в звёзд. А теперь взял добротного, опытного, с прошлым в Топ-клубе. И Гасперини заявлял, что босниец очень многое дал команде. С багажом Топ-клуба на плечах пришёл и Митчелл Баккер.



Пазл сложился. Большие таланты Де Кетеларе и Скамакка после провалов в предыдущих клубах хотели многое доказать. Тён Коопмейнерс был переведен ближе к атаке и стал наиболее похожим на Джуда Беллингема игроком в мире. Адемола Лукман на второй год акклиматизировался и вырос в автора первого хет-трика в финале Еврокубков с 1975-го года.

Эдерсон после года акклиматизации вырос в замечательного современного опорника. Молодые латерали Руджери и Холм добавили свежести, юный Скальвини вырос в игрока сборной, опытные Колашинац, Дзаппакоста, Джимсити, Де Роон, Пашалич остались опорой, вратари - опытный Муссо и юный воспитанник Карнезекки - подпирали друг друга. Идеальный баланс.

Гасперини никогда не любил глубокий состав. Даже выступал против введения пяти замен. Но в итоге втянулся, начал активно ротировать и менять. Признавая пользу сильной скамейки запасных.

Хотя в одном он себе не изменил. Он никогда не любил ни Гомеса, ни Иличича, ни Малиновского. А любит вертикальных, физически выносливых игроков, способных постоянно бегать и прессинговать один в один. В том числе и в глубине штрафной площадки соперника. Он об этом говорил прямо и даже обижался: "Почему я не имею право выбирать игроков для своего стиля?"

Размен Малиновского на Лукмана стал знаковым. Руслан - южноамериканец по стилю, с отличной техникой, но медленный, не выносливый, не прессингующий, почти никогда не заходящий в штрафную соперника. Адемола - его полная противоположность, динамо-машина и идеальный игрок для Гасперини.

"Мне нужны игроки, забивающие более шести голов за сезон, " - говорил Гасп, выгоняя Малиновского. Лукман забил 30 за последние неполные два. 30 за 76 матчей за клуб против 30-ти за 143 матча украинца.

Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка также много забивают, хотя не так много касаются мяча. То есть очень эффективны и вертикальны. И разнообразны. Они могут и замкнуть в одно касание в штрафной, и развить атаку из глубины по центру или на фланге, и прорваться с фланга на дриблинге в штрафную. И выносливы, постоянно бегают, прессингуют, жёстко борются.

Похоже на Лобановского

В финале Кубка Италии "Ювентус" как раз сумел остановить "Аталанту". Своим старым ювентусовским способом - глухой обороной, "автобусом". Бергамцы даже ни разу не попали в створ ворот соперника, и Гасперини заявил, что впервые чувствовал усталость и заторможенность команды.

Но "Байер" в "автобус" не играет. Он вышел атаковать, владел мячом 67 процентов времени. И был уничтожен прессингом игрока на игрока, перехватами, контратаками. Как и "Ливерпуль" на "Энфилде", когда владел 70 процентов. И "Марсель" в Бергамо, когда владел 54. Все получили 0:3. "Спортинг" в 1/8 финала в Бергамо также владел мячом больше, но также проиграл.

"Мы понимали, что против "Байера" будет недостаточно защищаться. Что нужно атаковать его. Такие команды отличны в атаке, но не любят обороняться. Потому я переместил Коопмейнерса назад в центр поля и тем самым выставил более атакующий состав".

В принципе, нынешняя "Аталанта" Гасперини похожа на его первую. На команду 2016-18 годов. Которая ещё не забивала по 90-100 мячей в лиге за сезон (а даже всего 57), ещё мало владела мячом и не так часто пробивала по воротам. Но уже играла в сумасшедшем темпе, с сумасшедшим прессингом. Только теперь состав взрослее, опытнее и качественнее.

Теперь вновь вспоминают слова Хосепа Гвардиолы и Маурицио Сарри о том, что игра против нее - будто визит к стоматологу. Слова Дженнаро Гаттузо, что против нее нужно выходить в шлемах.

Причем тогда Гасп обижался на заявления СМИ, что его команда не технична, а только бегает и прессингует. Ныне же построил идеально бегающую и прессингующую команду.

Тип он, конечно, неприятный. Даже оба Перкасси говорили, что боятся его, что, когда он бесится - прячутся и просто ждут, когда успокоится. Многие ушли из-за него. Но те, кто выдержал, кто сделан из его теста - за него горой. "Говорят, что я руковожу железной рукой, но я просто считаю, что всегда нужно убедить игрока пойти за тобой. Лишь тогда он отдаст тебе и команде всё".

Все игроки прежде всего рассказывают, что он "убивает" (именно с этим словом) на тренировках, и поначалу им крайне тяжело, даже тошнит, они еле встают с кровати. Выживают сильнейшие.

В сущности, можно сказать, что "Аталанта" Гасперини, особенно нынешняя, похожа на легендарные команды Валерия Лобановского больше, чем какая-либо другая в истории.

Не первый трофей

Гасперини заявлял, что трофей "Аталанта" может взять скорее в Кубке Италии. Но Коппа она проиграла в финале трижды, а вот финал Лиги Европы выиграла с первой попытки. И, наверное, справедливо, что так. Справедливо, что выиграл клуб, правильно развивающийся, скромный и умный. И желающий остаться скромным и реалистичным, что подчеркивают Перкасси и Пальюка.

Команда, которую уже десятки лет называют "Королевой провинциалов", выиграла главный турнир провинциалов в Европе. Один из наиболее домашних клубов лиги, привязанных к своему городу (даже Пальюка уловил и заявил, что "Аталанта" в Бергамо - это религия) выиграл наиболее домашний турнир в Европе.

Справедливо, что и выиграл тренер, вытащивший клуб из аутсайдеров Серии А на такие вершины, сделавший его культовым, построивший такую игру, сумевший заслужить огромное уважение Гвардиолы, Юргена Клоппа, Карло Анчелотти и других. Невозможно даже выразить словами, насколько Гасперини заслужил этот трофей.

Хотя "Неужели я сейчас отличаюсь от того, кем был днем? Неужели я был лузером из-за того, что не выигрывал трофеи? Значит, если вы просто журналист, а не главный редактор, вы тоже лузер? Тогда мир полон лузеров. Я приношу радость, счастье людям, городу, и в этом мои трофеи". И вправду, на самом деле Джан Пьеро свои трофеи выиграл давно.

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