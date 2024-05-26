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Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков

Лига Европы
Обновлено

Аталанта этому поспособствовала

Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" потерял теоретические шансы переместиться из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф. Вместе с этим криворожане потеряли даже теоретические шансы на автоматическое попадание в групповой раунд еврокубков.

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Это случилось после того, как "Аталанта" в Серии А победила "Торино" и гарантировала себе финиш в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Италии.

Результат финала Лиги чемпионов теперь для "Кривбасса" не будет иметь значения.

Потенциальные соперники "Кривбасса" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:

  • "Аякс" (Нидерланды);
  • "Брага" (Португалия);
  • "Мольде" (Норвегия);
  • "Виктория" (Чехия);
  • "Партизан" (Сербия);
  • "Шериф" (Молдова);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

В случае победы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – потенциальные соперники в раунде плей-офф Лиги Европы ("Кривбасс" – вне посева):

Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков - изображение 1

Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков - изображение 2

В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – потенциальные соперники в раунде плей-офф Лиги конференций ("Кривбасс" – вне посева):

Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков - изображение 3

На пути в группу любого из еврокубков "Кривбассу" нужно пройти одного соперника из двух.

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
26.05.2024 в 22:36
Якийсь, як для ЛК, нереально страшний посев виходить.ЦСКА, Клуж, Омонія, Жальгіріс, лише такі шо може бути 4 із 19, мало.Навіть в ЛЄ розклад попроще. Шериф вже не той, і з сербами і Хапоель можна грати це 3 із 8ми.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
26.05.2024 в 22:36
Якийсь, як для ЛК, нереально страшний посев виходить.ЦСКА, Клуж, Омонія, Жальгіріс, лише такі шо може бути 4 із 19, мало.Навіть в ЛЄ розклад попроще. Шериф вже не той, і з сербами і Хапоель можна грати це 3 із 8ми.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.05.2024 в 21:45
Кривбассу без разницы кого обыгрывать
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