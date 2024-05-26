Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков

"Кривбасс" потерял теоретические шансы переместиться из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф. Вместе с этим криворожане потеряли даже теоретические шансы на автоматическое попадание в групповой раунд еврокубков.

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Это случилось после того, как "Аталанта" в Серии А победила "Торино" и гарантировала себе финиш в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Италии.

Результат финала Лиги чемпионов теперь для "Кривбасса" не будет иметь значения.

Потенциальные соперники "Кривбасса" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:

"Аякс" (Нидерланды);

"Брага" (Португалия);

"Мольде" (Норвегия);

"Виктория" (Чехия);

"Партизан" (Сербия);

"Шериф" (Молдова);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

В случае победы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – потенциальные соперники в раунде плей-офф Лиги Европы ("Кривбасс" – вне посева):

В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – потенциальные соперники в раунде плей-офф Лиги конференций ("Кривбасс" – вне посева):

На пути в группу любого из еврокубков "Кривбассу" нужно пройти одного соперника из двух.