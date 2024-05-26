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Результат финала ЛЧ уже не имеет значения. Кривбасс потерял шансы на гарантированный групповой этап еврокубков
Аталанта этому поспособствовала
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Кривбасс" потерял теоретические шансы переместиться из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф. Вместе с этим криворожане потеряли даже теоретические шансы на автоматическое попадание в групповой раунд еврокубков.
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Это случилось после того, как "Аталанта" в Серии А победила "Торино" и гарантировала себе финиш в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Италии.
Результат финала Лиги чемпионов теперь для "Кривбасса" не будет иметь значения.
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Брага" (Португалия);
- "Мольде" (Норвегия);
- "Виктория" (Чехия);
- "Партизан" (Сербия);
- "Шериф" (Молдова);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).
На пути в группу любого из еврокубков "Кривбассу" нужно пройти одного соперника из двух.
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