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Девять лет назад Днепр играл в финале Лиги Европы. Насколько хорошо помните выступление днепрян в том турнире? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Делитесь в комментариях вашими самыми яркими воспоминаниями из выступления Днепра в том розыгрыше ЛЕ

Девять лет назад Днепр играл в финале Лиги Европы. Насколько хорошо помните выступление днепрян в том турнире? Квиз от UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно девять лет назад, 27 мая 2014-го, "Днепр" играл в финале Лиги Европы. В столице Польши Варшаве подопечные Мирона Маркевича встречались с Севильей. Украинская команда продемонстрировала хорошую игру, но, к сожалению, минимально уступила в результативном поединке - 2:3

.Сегодня мы вам предлагаем вспомнить то выступление днепрян в ЛЕ сезона 2014/15 годов, пройдя наш квиз.

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