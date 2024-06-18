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Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ: путь двух команд влияет на украинскую Ассоциацию
Интересны для нас представители Польши и Молдовы
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 18-го июня 2024-го года, состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить, что в предыдущей формации еврокубков этой стадии не существовало. Сезон 2024/25 проходит по обновленной схеме, которая предусматривает функционирование первого и второго квалификационных раундов.
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В первом круге отбора Лиги Европы стартуют двенадцать команд. Во время жеребьевки они будут поделены на две группы – по шесть в каждой (сеяные и не сеяные). По итогу жеребьевки сформируются двенадцать игровых пар, победители которых пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а проигравшие окажутся на основном пути второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Для Украины на этой стадии интерес несут в себе две команды – это "Висла" Краков (как представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов) и "Шериф" (как команда, которая может влиять на перспективы "Днепра-1" посеяться в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций).
- "Шериф" (Молдова);
- "Марибор" (Словения);
- "Тобол" (Казахстан);
- "Висла" (Краков, Польша);
- "Пафос" (Кипр);
- "Пакш" (Венгрия).
- "Эльфсборг" (Швеция);
- "Корвинул" (Румыния);
- "Ботев" (Болгария);
- "Зира" (Азербайджан);
- "Ружомберок" (Словакия);
- "Ллапи" (Косово).
Начало жеребьевки – в 16:00.
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