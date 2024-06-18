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Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ: путь двух команд влияет на украинскую Ассоциацию

Лига Европы

Интересны для нас представители Польши и Молдовы

Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ: путь двух команд влияет на украинскую Ассоциацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 18-го июня 2024-го года, состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить, что в предыдущей формации еврокубков этой стадии не существовало. Сезон 2024/25 проходит по обновленной схеме, которая предусматривает функционирование первого и второго квалификационных раундов.

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В первом круге отбора Лиги Европы стартуют двенадцать команд. Во время жеребьевки они будут поделены на две группы – по шесть в каждой (сеяные и не сеяные). По итогу жеребьевки сформируются двенадцать игровых пар, победители которых пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а проигравшие окажутся на основном пути второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Для Украины на этой стадии интерес несут в себе две команды – это "Висла" Краков (как представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов) и "Шериф" (как команда, которая может влиять на перспективы "Днепра-1" посеяться в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций).

Сеяные:

  • "Шериф" (Молдова);
  • "Марибор" (Словения);
  • "Тобол" (Казахстан);
  • "Висла" (Краков, Польша);
  • "Пафос" (Кипр);
  • "Пакш" (Венгрия).

Не сеяные:

  • "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Корвинул" (Румыния);
  • "Ботев" (Болгария);
  • "Зира" (Азербайджан);
  • "Ружомберок" (Словакия);
  • "Ллапи" (Косово).

Начало жеребьевки – в 16:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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