Лига Европы
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Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ
Известны шесть пар
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Результаты:
- "Ботев" (Болгария) - "Марибор" (Словения);
- "Эльфсборг" (Швеция) - "Пафос" (Кипр);
- "Пакш" (Венгрия) - "Корвинул" (Румыния);
- "Шериф" (Молдова) - "Зира" (Азербайджан);
- "Ллапи" (Косово) - "Висла" (Краков, Польша);
- "Ружомберок" (Словакия) - "Тобол" (Казахстан).
Матчи состоятся 11 и 18 июля.
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Напомним, что победителем Лиги Европы 2023/24 является "Аталанта", итальянцы в финале турнира обыграли немецкий "Байер".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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