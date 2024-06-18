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Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

Известны шесть пар

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18 июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Результаты:

  • "Ботев" (Болгария) - "Марибор" (Словения);
  • "Эльфсборг" (Швеция) - "Пафос" (Кипр);
  • "Пакш" (Венгрия) - "Корвинул" (Румыния);
  • "Шериф" (Молдова) - "Зира" (Азербайджан);
  • "Ллапи" (Косово) - "Висла" (Краков, Польша);
  • "Ружомберок" (Словакия) - "Тобол" (Казахстан).

Матчи состоятся 11 и 18 июля.

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Напомним, что победителем Лиги Европы 2023/24 является "Аталанта", итальянцы в финале турнира обыграли немецкий "Байер".

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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