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Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК

Лига Европы

А также команды, которые могут влиять на перспективы посева Днепра-1

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

В среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будут фигурировать восемнадцать команд, которые по принципу посева будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные.

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По итогам жеребьевки (сеяные сыграют с не сеяными) сформируются восемнадцать игровых пар, победители которых выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие опустятся в третий круг квалификации Лиги конференций.

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На этом этапе для украинской Ассоциации интересна судьба трех представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – "Вислы" (Польша), "Риеки" (Хорватия) и "Войводины" (Сербия).

Также в этом раунде представлены семь команд (вместе с "Риекой"), которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Их переход в Лигу конференций (а значит – вылет из Лиги Европы) вреден для перспектив посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Сеяные:

  • "Аякс" (Нидерланды);
  • "Брага" (Португалия);
  • "Мольде" (Норвегия);
  • "Шериф" (Молдова);
  • "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Риека" (Хорватия);
  • "Трабзонспор" (Турция);
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия);
  • "Марибор" (Словения).

Не сеяные:

  • "Тобол" (Казахстан);
  • "Килмарнок" (Шотландия);
  • "Панатинаикос" (Греция);
  • "Силькеборг" (Дания);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
  • "Войводина" (Сербия);
  • "Висла" (Польша);
  • "Пафос" (Кипр);
  • "Пакш" (Венгрия).

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится в 14:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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