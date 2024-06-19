Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК

В среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будут фигурировать восемнадцать команд, которые по принципу посева будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные.

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По итогам жеребьевки (сеяные сыграют с не сеяными) сформируются восемнадцать игровых пар, победители которых выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие опустятся в третий круг квалификации Лиги конференций.

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На этом этапе для украинской Ассоциации интересна судьба трех представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – "Вислы" (Польша), "Риеки" (Хорватия) и "Войводины" (Сербия).

Также в этом раунде представлены семь команд (вместе с "Риекой"), которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Их переход в Лигу конференций (а значит – вылет из Лиги Европы) вреден для перспектив посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Сеяные:

"Аякс" (Нидерланды);

"Брага" (Португалия);

"Мольде" (Норвегия);

"Шериф" (Молдова);

"Рапид" (Вена, Австрия);

"Риека" (Хорватия) ;

"Трабзонспор" (Турция);

"Серкль Брюгге" (Бельгия);

"Марибор" (Словения).

Не сеяные:

"Тобол" (Казахстан);

"Килмарнок" (Шотландия);

"Панатинаикос" (Греция);

"Силькеборг" (Дания);

"Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);

"Войводина" (Сербия) ;

"Висла" (Польша) ;

"Пафос" (Кипр);

"Пакш" (Венгрия).

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится в 14:00.