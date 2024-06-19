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Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК
А также команды, которые могут влиять на перспективы посева Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
В среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будут фигурировать восемнадцать команд, которые по принципу посева будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные.
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По итогам жеребьевки (сеяные сыграют с не сеяными) сформируются восемнадцать игровых пар, победители которых выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие опустятся в третий круг квалификации Лиги конференций.
На этом этапе для украинской Ассоциации интересна судьба трех представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – "Вислы" (Польша), "Риеки" (Хорватия) и "Войводины" (Сербия).
Также в этом раунде представлены семь команд (вместе с "Риекой"), которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Их переход в Лигу конференций (а значит – вылет из Лиги Европы) вреден для перспектив посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Брага" (Португалия);
- "Мольде" (Норвегия);
- "Шериф" (Молдова);
- "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Риека" (Хорватия);
- "Трабзонспор" (Турция);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия);
- "Марибор" (Словения).
- "Тобол" (Казахстан);
- "Килмарнок" (Шотландия);
- "Панатинаикос" (Греция);
- "Силькеборг" (Дания);
- "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
- "Войводина" (Сербия);
- "Висла" (Польша);
- "Пафос" (Кипр);
- "Пакш" (Венгрия).
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится в 14:00.
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