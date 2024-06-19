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Аякс, Брага и другие. Второй квалификационный раунд Лиги Европы. Видеотрансляция

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 19.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Аякс, Брага и другие. Второй квалификационный раунд Лиги Европы. Видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В швейцарском Ньоне в среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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Украинские команды в процедуре не будут фигурировать, но есть несколько именитых европейских клубов, а также представители наших конкурентов в Таблице коэффициентов.

Обо всех деталях и участниках жеребьевки – по ссылке.

Читайте такжеСегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК

Начало процедуры – в 14:00.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. 14:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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