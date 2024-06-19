Аякс, Брага и другие. Второй квалификационный раунд Лиги Европы. Видеотрансляция

В швейцарском Ньоне в среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинские команды в процедуре не будут фигурировать, но есть несколько именитых европейских клубов, а также представители наших конкурентов в Таблице коэффициентов.

Обо всех деталях и участниках жеребьевки – по ссылке.

Читайте также Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК

Начало процедуры – в 14:00.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. 14:00