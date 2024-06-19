Лига Европы
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Аякс, Брага и другие. Второй квалификационный раунд Лиги Европы. Видеотрансляция
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 19.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В швейцарском Ньоне в среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Украинские команды в процедуре не будут фигурировать, но есть несколько именитых европейских клубов, а также представители наших конкурентов в Таблице коэффициентов.
Обо всех деталях и участниках жеребьевки – по ссылке.
Читайте такжеСегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Есть конкуренты Украины в ТК
Начало процедуры – в 14:00.
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. 14:00
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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