Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЕ. Аякс сыграет с Войводиной, Мольде - Силькеборгом

19 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре приняли участие восемнадцать команд, которые по принципу посева были разделены на две группы - сеяные и несеяные. Победители этих противостояний выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие попадут в третий круг квалификации Лиги конференций.

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Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы

Ружомберок (Словакия) vs Тобол (Казахстан) - Трабзонспор (Турция)

Аякс (Нидерланды) - Войводина (Сербия)

Лапи 1932 (Косово) - Висла (Польша) vs Рапид (Австрия)

Килманрок (Шотландия) vs Серкль Брюгге (Бельгия)

Мольде (Норвегия) vs Силькеборг (Дания)

Пакси (Венгрия) - Корвинул (Румыния) vs Риека (Хорватия)

Брага (Португалия) vs Маккаби Петах-Тиква (Израиль)

Панатинаикос (Греция) vs Ботев (Болгария) - Марибор (Словения)

Шериф (Молдова) - Зиря (Азербайджан) vs Эльфсборг (Швеция) - Пафос (Кипр)

В этом раунде представлены семь клубов, которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Если эти клубы вылетят из Лиги Европы, то это негативно повлияет на перспективы посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи второго круга Лиги Европы состоятся 25 июля и 1 августа.