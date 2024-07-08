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Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Стартует Польша – конкурент Украины в ТК, Шериф может влиять на посев Днепра-1
Анонс первых матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на основной путь).
В двух из шести пар есть прямой интерес Украины. В одном из противостояний сыграет представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов – "Висла" (Краков). Украина конкурирует с Польшей в Таблице коэффициентов, поэтому любые потери поляков на футбольном поле увеличивают шансы Украины на прогресс.
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Также имеет значение результат матчей молдавского "Шерифа". Он имеет более высокий индивидуальный рейтинг, чем у "Днепра-1", поэтому нужно, чтобы "Шериф" не фигурировал в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций (чтобы не понижал "Днепр-1" в очереди на посев, - если днепряне выйдут на старт еврокубков; пока что команда официально из турнира не снялась). Для этого нужно, чтобы он либо не вылетел в Лигу конференций из Лиги Европы, либо чтобы проиграл во втором квалификационном раунде Лиги Европы, а затем – и в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
(выгодны победы команд, что выделены жирным)
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Зира" (Азербайджан);
- "Висла" (Польша) 21:30 "Ллапи" (Косово).
Еще в нескольких парах определяются соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов и в списке посева.
- "Пакш" (Венгрия) 20:00 "Корвинул" (Румыния) – определяется соперник "Риеки" (Хорватия) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов);
- "Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Пафос" (Кипр) – определяется потенциальный соперник "Шерифа" (Молдова).
Остальные матчи:
- "Ружомберок" (Словакия) 20:00 "Тобол" (Казахстан);
- "Ботев" (Болгария) 21:00 "Марибор" (Словения).
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