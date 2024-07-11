ЛЕ. Шериф Гуры проигрывает в домашнем матче, Тобол Шахова сокрушен в Словакии, первые очки Польши

Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на основной путь).

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11.07.2024

"Пакш" (Венгрия) - "Корвинул" (Румыния) 0:4

Голы: Бус 9, Лупу 45+2, Лупу 86, Лупу 90+3

Удаление: Сабо 76 ("Пакш", прямая красная)

Ох и румыны... Ранее на этой неделе в Лиге чемпионов феерила FCSB, забив семь мячей; сейчас феерит "Корвинул", сокрушив в гостях "Пакш". Венгры обычно – команды с характером, но в этот раз они были полностью подавлены классом соперника.

"Эльфсборг" (Швеция) - "Пафос" (Кипр) 3:0

Голы: Зенели 9, Хульт 59, Фрик 82

Удаление: Мельюсо 57 ("Пафос", две желтые)

В этой паре определяется потенциальный соперник "Шерифа" – команды, присутствие которой в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций может быть не выгодно "Днепру-1", если тот таки стартует в еврокубках.

Собственно, тот, кто из этой пары идет дальше, уже по сути определился. Киприоты вряд ли что-то сделают в домашнем матче после 0:3. Полный провал команды, за которую когда-то играли украинцы Рудько и Кузык.

"Ружомберок" (Словакия) - "Тобол" (Казахстан) 5:2

Голы: Габриэл 11, Селецки 40, Малы 45+3, Медленяк 77, Габриэл 88 - Іванович 9, Хенен 45

А тут уже веселые словаки. "Слован" в Лиге чемпионов сыграл со счетом 4:2, а "Ружомберок" в Лиге Европы – 5:2. Соперник у словаков был далеко не проходной, но спортивная агрессия хозяев дала свои плоды. Украинец Евгений Шахов почувствовал это на себе сполна. Он отыграл 76 минут за "Тобол", "отметился" желтой карточкой.

"Шериф" (Молдова) - "Зира" (Азербайджан) 0:1

Гол: Волков 88

"Шериф" неожиданно проиграл чемпионство в Молдове, а вот сейчас неудачно стартовал в Лиге Европы – с домашнего поражения. Рискует должностью украинский тренер Юрий Гура.

Да, преимущество по игре было полностью на стороне "Шерифа", но реализация моментов – это катастрофа. Зато "Зира" Эльдара Кулиева (вышел на замену на 64-й минуте) забила один гол с одного удара в створ.

Тяжелый вечер для болельщиков "Шерифа".

"Ботев" (Болгария) - "Марибор" (Словения) 2:1

Голы: Уджа 9, Илиев 74 - Ширвис 19

"Марибор" уже собаку съел в матчах отбора Лиги чемпионов, но сейчас он - в Лиге Европы, и здесь есть проблемы. Гостевое поражение 1:2 - не катастрофа, но очень неприятный результат.

Дома придётся попотеть против "Ботева", который наверняка таки сыграет от обороны. Гандикап в один гол к этому будет побуждать.

"Висла" (Польша) - "Ллапи" (Косово) 2:0

Голы: Сапала 2, Родадо 90+5

А вот и первые очки конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Польша - прямой наш конкурент. На начало сезона она опережала Украину на 1.25 балла. И вот добавилось еще 0.25. "Висла" победила "Ллапи", хотя матч не был легкой прогулкой для поляков.

Если "Висла" пройдет дальше, то сыграет в следующем раунде с венским "Рапидом".