Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК

Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на основной путь).

Из шести противостояний этой стадии лишь два не имеют практического значения для Украины. Остальные интересны нам с точки зрения прямой или косвенной борьбы в Таблице коэффициентов/рейтинге клубов/сетке посева.

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В первую очередь обращаем внимание на результат "Вислы", не проигрыш которой может увеличить отрыв Польши от Украины в Таблице коэффициентов, который сейчас измеряется полутора баллами. Поляки играют против представителя Косово.

Далее следим за результатом "Шерифа", вылет которого из Лиги Европы, а затем и из второго квалификационного раунда Лиги конференций может помочь "Днепру-1" зайти в посев раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (если днепряне выйдут на старт – официального сообщения о снятии по состоянию на момент написания материала еще не было).

В двух парах определяются соперник представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов, а также потенциальный соперник высокорейтинговой команды, которая может влиять на перспективы посева "Днепра-1".

Следим за всем.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 18.07.2024

"Ллапи" (Косово) 17:00 "Висла" (Польша) (первый матч - 0:2);

"Висла" (Польша) (первый матч - 0:2); "Зира" (Азербайджан) 19:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч - 1:0).

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"Пафос" (Кипр) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция) (первый матч - 0:3) - определяется потенциальный соперник "Шерифа" (Молдова) ;

"Эльфсборг" (Швеция) (первый матч - 0:3) - определяется потенциальный соперник ; "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 4:0) - определяется соперник "Риеки" (Хорватия) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов).

Остальные матчи: