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Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации ЛЕ Марибор - Ботев
Главным будет Виталий Романов
Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче второго квалификационного раунда
Главным рефери будет Виталий Романов. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Клим Заброда.
Напомним, что матч состоится в Мариборе 18 июля.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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