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Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации ЛЕ Марибор - Ботев

Лига Европы
Обновлено

Главным будет Виталий Романов

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации ЛЕ Марибор - Ботев

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Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы-2024/2025 "Марибор" (Словения) — "Ботев" (Болгария),

Главным рефери будет Виталий Романов. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Клим Заброда.

Напомним, что матч состоится в Мариборе 18 июля.

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Виталий Романов Марибор Ботев (Пловдив)
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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