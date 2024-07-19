  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Лига Европы

На этой конкретной стадии – без украинских команд

Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Новина українською

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Следовательно, определились участники второго квалификационного раунда, сформировав девять игровых пар.

  • "Аякс" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия);
  • "Ружомберок" (Словакия) – "Трабзонспор" (Турция);
  • "Висла" (Польша) – "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Килмарнок" (Шотландия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия);
  • "Мольде" (Швеция) – "Силькеборг" (Дания);
  • "Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия);
  • "Брага" (Португалия) – "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
  • "Панатинаикос" (Греция) – "Ботев" (Болгария);
  • "Шериф" (Молдова) – "Эльфсборг" (Швеция).

Отметим, что перед матчами второго квалификационного раунда состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. И все эти пары будут фигурировать в списке потенциальных соперников "Кривбасса" и "Динамо" (если вылетит от "Партизана" из Лиги чемпионов). Подробнее об этом – в отдельной новости на UA-Футбол.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 25-е июля и 1-е августа.

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Конкурент Украины в ТК берет максимум, Тобол Шахова вылетает, Шериф Гуры с боем прошел дальше
yellow-arrow
Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК
yellow-arrow
Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации ЛЕ Марибор - Ботев
Лига Европы Второй квалификационный раунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости