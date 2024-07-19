Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
На этой конкретной стадии – без украинских команд
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Следовательно, определились участники второго квалификационного раунда, сформировав девять игровых пар.
- "Аякс" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия);
- "Ружомберок" (Словакия) – "Трабзонспор" (Турция);
- "Висла" (Польша) – "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Килмарнок" (Шотландия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия);
- "Мольде" (Швеция) – "Силькеборг" (Дания);
- "Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия);
- "Брага" (Португалия) – "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
- "Панатинаикос" (Греция) – "Ботев" (Болгария);
- "Шериф" (Молдова) – "Эльфсборг" (Швеция).
Отметим, что перед матчами второго квалификационного раунда состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. И все эти пары будут фигурировать в списке потенциальных соперников "Кривбасса" и "Динамо" (если вылетит от "Партизана" из Лиги чемпионов). Подробнее об этом – в отдельной новости на UA-Футбол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 25-е июля и 1-е августа.
Популярное сейчас
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ
- Силы обороны отошли из Урожайного в Донецкой области
- Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации ЛЕ Марибор - Ботев
- Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией
- Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо