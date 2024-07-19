Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Следовательно, определились участники второго квалификационного раунда, сформировав девять игровых пар.

"Аякс" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия);

"Ружомберок" (Словакия) – "Трабзонспор" (Турция);

"Висла" (Польша) – "Рапид" (Вена, Австрия);

"Килмарнок" (Шотландия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия);

"Мольде" (Швеция) – "Силькеборг" (Дания);

"Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия);

"Брага" (Португалия) – "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);

"Панатинаикос" (Греция) – "Ботев" (Болгария);

"Шериф" (Молдова) – "Эльфсборг" (Швеция).

Отметим, что перед матчами второго квалификационного раунда состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. И все эти пары будут фигурировать в списке потенциальных соперников "Кривбасса" и "Динамо" (если вылетит от "Партизана" из Лиги чемпионов). Подробнее об этом – в отдельной новости на UA-Футбол.

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Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 25-е июля и 1-е августа.