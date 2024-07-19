Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ

Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги Европы, но перед матчами этой стадии будет жеребьевка третьего круга отбора.

В процедуре жеребьевки будут фигурировать две украинские команды. "Динамо" в паре с "Партизаном" – в квалификацию Лиги Европы переместится команда, которая проиграет в этой лигочемпионовской паре, а также "Кривбасс", который начинает свой путь непосредственно с третьего круга отбора Лиги Европы.

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"Динамо"/"Партизан" во время жеребьевки будут в посеве, "Кривбасс" – вне посева.

Потенциальные соперники неудачника пары "Динамо"/"Партизан":

"Сервет" (Швейцария);

"Серкль Брюгге" (Бельгия) / "Килмарнок" (Шотландия);

"Лугано" (Швейцария) / "Фенербахче" (Турция);

"Риека" (Хорватия) / "Корвинул" (Румыния);

"Трабзонспор" (Турция) / "Ружомберок" (Словакия);

"Панатинаикос" (Греция) / "Ботев" (Болгария).

Потенциальные соперники "Кривбасса":

"Аякс" (Нидерланды) / "Войводина" (Сербия);

"Брага" (Португалия) / "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);

"Мольде" (Норвегия) / "Силькеборг" (Дания);

"Шериф" (Молдова) / "Эльфсборг" (Швеция);

"Висла" (Польша) / "Рапид" (Вена, Австрия);

"Виктория" (Плзень, Чехия).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 22-го июля.