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Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ
Кривбасс точно будет играть в этом турнире, Динамо – еще не факт
Фото: fckryvbas.com
Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги Европы, но перед матчами этой стадии будет жеребьевка третьего круга отбора.
В процедуре жеребьевки будут фигурировать две украинские команды. "Динамо" в паре с "Партизаном" – в квалификацию Лиги Европы переместится команда, которая проиграет в этой лигочемпионовской паре, а также "Кривбасс", который начинает свой путь непосредственно с третьего круга отбора Лиги Европы.
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"Динамо"/"Партизан" во время жеребьевки будут в посеве, "Кривбасс" – вне посева.
- "Сервет" (Швейцария);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия) / "Килмарнок" (Шотландия);
- "Лугано" (Швейцария) / "Фенербахче" (Турция);
- "Риека" (Хорватия) / "Корвинул" (Румыния);
- "Трабзонспор" (Турция) / "Ружомберок" (Словакия);
- "Панатинаикос" (Греция) / "Ботев" (Болгария).
- "Аякс" (Нидерланды) / "Войводина" (Сербия);
- "Брага" (Португалия) / "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
- "Мольде" (Норвегия) / "Силькеборг" (Дания);
- "Шериф" (Молдова) / "Эльфсборг" (Швеция);
- "Висла" (Польша) / "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Виктория" (Плзень, Чехия).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 22-го июля.
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