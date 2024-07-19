  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ

Лига Европы

Кривбасс точно будет играть в этом турнире, Динамо – еще не факт

Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги Европы, но перед матчами этой стадии будет жеребьевка третьего круга отбора.

В процедуре жеребьевки будут фигурировать две украинские команды. "Динамо" в паре с "Партизаном" – в квалификацию Лиги Европы переместится команда, которая проиграет в этой лигочемпионовской паре, а также "Кривбасс", который начинает свой путь непосредственно с третьего круга отбора Лиги Европы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Динамо"/"Партизан" во время жеребьевки будут в посеве, "Кривбасс" – вне посева.

Потенциальные соперники неудачника пары "Динамо"/"Партизан":

  • "Сервет" (Швейцария);
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия) / "Килмарнок" (Шотландия);
  • "Лугано" (Швейцария) / "Фенербахче" (Турция);
  • "Риека" (Хорватия) / "Корвинул" (Румыния);
  • "Трабзонспор" (Турция) / "Ружомберок" (Словакия);
  • "Панатинаикос" (Греция) / "Ботев" (Болгария).

Потенциальные соперники "Кривбасса":

  • "Аякс" (Нидерланды) / "Войводина" (Сербия);
  • "Брага" (Португалия) / "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
  • "Мольде" (Норвегия) / "Силькеборг" (Дания);
  • "Шериф" (Молдова) / "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Висла" (Польша) / "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Виктория" (Плзень, Чехия).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 22-го июля.

Читайте такжеОпределились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
По теме
yellow-arrow
Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
yellow-arrow
ЛЕ. Конкурент Украины в ТК берет максимум, Тобол Шахова вылетает, Шериф Гуры с боем прошел дальше
yellow-arrow
Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК
Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости